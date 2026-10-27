Прокуратура в Иваново требует отобрать пассажирские перевозки у «вора в законе»

B Иваново прокуратура требует признать экстремистами участников группировки вора в законе Рубена Косяна и передать государству активы более чем на 6 млрд руб. Иск заявлен к 64 ответчикам. По версии надзора, они следовали традициям АУЕ (признана экстремистской и запрещена в РФ), контролировали лесодобычу, автоперевозки, автовокзал и 64 компании, пополняли «общак». По данным силовиков, ОПС создана в 90-е и лоббировала интересы во власти. Подробнее — в видео «Ъ».