Мелания Трамп объявила о расширении режима тишины за пределы Алешек
Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что режим тишины, который действует между армиями России и Украины с 27 октября по 1 ноября в херсонских Алешках, расширен за пределы города.
«Географические рамки режима прекращения огня были расширены (выходя за пределы города Алешки в Херсонской области), чтобы обеспечить безопасный проход для гуманитарных конвоев», — написала Мелания Трамп в соцсети X.
Госпожа Трамп отметила, что информацию о расширении зоны прекращения огня подтвердил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. По данным на 17:30 мск сегодняшнего дня, сведений о нарушении режима тишины от какой-либо из сторон не поступало, сообщила уполномоченный по права человека России Яна Лантратова.