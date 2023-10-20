Дело Дарьи Треповой поступило на рассмотрение в военный суд

Дело Дарьи Треповой (включена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского, поступило на рассмотрение во Второй Западный окружной военный суд, сообщается на сайте суда. Дата рассмотрения дела пока неизвестна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Во вторник, 17 сентября, Генпрокуратура утвердила окончательное обвинительное заключение в отношении госпожи Треповой. Гособвинитель считает ее виновной по уголовным статьям о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205), незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1), использовании заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 327).

Напомним, 2 апреля в петербургском кафе на Университетской набережной произошел теракт. В результате взрыва, мощность которого составила более 200 г в тротиловом эквиваленте, погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), около 40 человек пострадали.

По версии следствия, Дарья Трепова принесла на творческий вечер военкора статуэтку, начиненную поражающими элементами, которую подарила Владлену Татарскому. Задержанная 4 апреля девушка вину признавала частично.

Подробнее — в материале «Шестьдесят томов об одном теракте».

Александра Горошилова