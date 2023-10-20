Покупателем активов Bonava оказалась группа компаний ФСК

Армянская Star Development, которая приобрела бизнес шведской Bonava в России, связана с группой компаний ФСК Владимира Воронина. Об этом «Ъ» рассказали источники на строительном рынке. В ФСК подтвердили «Ъ» эту информацию. По словам ее представителя, расширение девелоперского бизнеса является частью стратегии ФСК, а объединение компетенций двух компаний позволит создать лучший продукт.

О продаже своего бизнеса в России за €50 млн (5,1 млрд рублей по текущему курсу) Bonava объявила в среду, 18 октября. Его покупателем была названа Star Development LLC из Армении, которая получила одобрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Закрыть сделку планируется до конца этого года после разрешения Федеральной антимонопольной службы.

Bonava принадлежит несколько площадок в Санкт-Петербурге общей площадью 16 га, где можно построить 230 тыс. кв. м. жилья.

На российский рынок шведская компания вышла в 2005 году под брендом NCC. Девелопер занимается строительством жилья в Швеции, Финляндии, Германии и прибалтийских странах. Крупнейший ее акционер — шведская инвесткомпания Nordstjernan, которой принадлежит 24,5%.

В марте 2022 года Bonava объявила о прекращении работы в России на фоне начала военного конфликта на Украине. Изначально бизнес застройщика за 5,9 млрд рублей собиралась купить казанская G-Group, которая затем вышла из сделки. В мае этого года о приобретении активов Bonava за 3,3 млрд рублей договорилась RBI Эдуарда Тиктинского, но в результате контракт с ней был расторгнут. Потенциальному покупателю не удалось согласовать сделку с государством, следует из сообщения Bonava.

Подробнее о покупке активов Bonava — в материале «Ъ» «Из России с третьего раза».

Константин Куркин

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