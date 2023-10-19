Шведский девелопер Bonava продал российские активы компании из Армении

Шведский девелопер Bonava, строивший жилье в Санкт-Петербурге, продал свои российские активы компании Star Development из Армении. Сумма сделки составила порядка 50 млн евро, говорится в сообщении компании.

В компании уточнили что Bonava уже получила платеж. Покупатель, в свою очередь, получил разрешение на приобретение от специальной комиссии, созданной для контроля за передачей бизнеса. Теперь завершение сделки по продаже должно быть одобрено Федеральной антимонопольной службой. Получение одобрения ожидается до конца этого года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в мае Bonava договорилась о продаже российских активов компании RBI Group. Эту сделку одобрила ФАС. Однако RBI не смогла получить разрешение на покупку от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, и соглашение было расторгнуто.

До этого российский бизнес Bonava намеревалась купить казанская G-Group, которая позже вышла из сделки, объяснив это тем, что «в условиях динамичной внешней среды планирует переключить ресурсы на иные проекты».

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