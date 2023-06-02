Шведская Bonava нашла нового покупателя на российские активы

Бизнес шведского застройщика Bonava в России собирается приобрести группа RBI. Об этом стало известно из сообщения продавца. Сделка, стоимость которой составит 3,3 млрд рублей, может быть завершена в третьем квартале 2023 года, после одобрения государственными органами.

Об уходе из России в связи с геополитическими причинами Bonava объявила в марте прошлого года. Изначально ее активы за 5,9 млрд рублей намерена была выкупить казанская G-Group (девелопер «Унистрой»), но затем сделка была разорвана. В портфель шведского застройщика входит 16 га в Санкт-Петербурге, где можно возвести около 230 тыс. кв. м. жилья.

Выручка Bonava в первом квартале 2023 года составила 2,4 млрд шведских крон (17,9 млрд руб. по текущему курсу), операционная прибыль — 39 млн шведских крон (292 млн руб.). Крупнейшим владельцем девелопера является шведская инвесткомпания Nordstjernan, которой принадлежит 24,5%. Помимо России Bonava работает в Финляндии, Германии, Швеции и Прибалтике.

Подробнее о готовящейся сделке по российским активам Bonava читайте в материале «Ъ».

Константин Куркин

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