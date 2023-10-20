Из России с третьего раза

Шведский застройщик жилья Bonava, чей российский бизнес сосредоточен в Санкт-Петербурге, предпринимает третью попытку уйти из России. После срыва сделок с казанской G-Group и петербургской группой RBI компания Bonava объявила о продаже активов в РФ армянской Star Development за €50 млн. Но, как выяснил “Ъ”, покупатель представляет интересы одного из крупных девелоперов — ГК ФСК Владимира Воронина. Новый собственник приобретает бизнес по завышенной цене, считают эксперты, однако связывают это с желанием сформировать земельный банк в Санкт-Петербурге на несколько лет вперед.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В среду, 18 октября, Bonava заявила о подписании соглашения о продаже своего бизнеса в России за €50 млн (5,1 млрд руб. по текущему курсу). В сообщении компании покупателем названа армянская Star Development LLC, получившая одобрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям на заключение сделки. Закрыть сделку стороны рассчитывают до конца этого года, после того как ее одобрит Федеральная антимонопольная служба.

По данным источников “Ъ”, Star Development связана с ГК ФСК Владимира Воронина. Представитель девелопера подтвердил “Ъ” эту информацию. По его словам, ФСК заинтересована в расширении девелоперского бизнеса и компетенциях Bonava.

По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», ГК ФСК по объему текущего строительства жилья (1,69 млн кв. м) занимает пятое место в списке крупных девелоперов жилья в России. Выручка группы в 2022 году, по собственным данным, составила 174,1 млрд руб.

Шведскому застройщику принадлежит 16 га в Санкт-Петербурге, где можно построить около 230 тыс. кв. м жилья. На российском рынке компания присутствует с 2005 года и изначально работала под брендом NCC. Также занимается девелопментом в Швеции, Финляндии, Германии и прибалтийских странах.

Крупнейший акционер девелопера — шведская инвесткомпания Nordstjernan, которой принадлежит 24,5%. Выручка Bonava в первом полугодии 2023 года составила 5,5 млрд шведских крон (48,7 млрд руб.), операционная прибыль — 167 млн шведских крон (1,4 млрд руб.).

Это уже третья попытка застройщика покинуть российский рынок. О прекращении деятельности в стране Bonava объявила еще в марте 2022 года на фоне начала боевых действий РФ на Украине. Первым претендентом на его бизнес была казанская G-Group, планировавшая заплатить за активы 5,9 млрд руб. (см. “Ъ” от 10 октября 2022 года). Но сделка не состоялась. В конце мая этого года о приобретении активов Bonava за 3,3 млрд руб. договорилась петербургская группа RBI Эдуарда Тиктинского (см. “Ъ” от 1 июня). Соглашение о сделке с RBI также было расторгнуто, поскольку группе не удалось согласовать покупку в правкомиссии по иностранным инвестициям, сообщила Bonava. В RBI отказались от комментариев.

В отличие от соглашения с RBI, названная при сделке со структурой ГК ФСК сумма выглядит завышенной, считает эксперт по девелопменту Андрей Вересов. По его мнению, проведение сделки с помощью иностранной компании может быть связано с ограничениями на вывод средств западными компаниями.

В последние два года Bonava существенно сократила бизнес в России, поэтому интерес представляла только их земля, говорит руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов. Однако для ГК ФСК это хорошая сделка, учитывая дефицит в Санкт-Петербурге готовых площадок под застройку и отказа городских властей переводить львиную долю участков под жилье в новой версии генплана, считает управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. С ее помощью девелопер, подчеркивает эксперт, сможет закрыть свои потребности в участках на несколько лет вперед.

Константин Куркин, Санкт-Петербург