Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД КНДР: попытки США вмешаться в отношения Москвы и Пхеньяна выходят за пределы

Замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Ир раскритиковал США за враждебное отношение к Москве и Пхеньяну. Он также назвал НАТО и альянс, США, Японии и Южной Кореи «раковой опухолью».

«Незаконная враждебность и попытки вмешательства США в традиционные отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ выходят за пределы. <...> Злобная антипатия США к корейско-российским отношениям только обнаруживает то, что у них не хватает силы и ума в конфронтации с антиимпериалистическими и самостоятельными странами»,— говорится в заявлении замминистра на сайте ЦТАК.

МИД считает, что США обманывают мир, когда называет сотрудничество КНДР и РФ угрозой для глобального мира и безопасности. По мнению Пхеньяна, отношения между странами являются «мощным оплотом и стратегическим опорным пунктом защиты мира для сдерживания произвола и своеволия, военной угрозы и вмешательства империалистов».

КНДР считает, что именно союз США, Японии и Южной Кореи, а также «зачинщик вспышки ситуации на Украине» НАТО ввергают в опасность международный порядок.

Лидер КНДР Ким Чен Ын 13 сентября приехал в Россию с визитом, который продлился до 17 сентября. Он, в частности, провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, их переговоры длились около четырех часов. 16 сентября он вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу осмотрел боевые самолеты и комплекс «Кинжал» во Владивостоке. В октябре Пхеньян посетит глава МИД РФ Сергей Лавров, дата визита господина Путина пока не согласована.

О развитии отношений РФ и КНДР — в материале «Ъ» «Москва и Пхеньян далеко зашли».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...