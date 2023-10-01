МИД КНДР: попытки США вмешаться в отношения Москвы и Пхеньяна выходят за пределы

Замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Ир раскритиковал США за враждебное отношение к Москве и Пхеньяну. Он также назвал НАТО и альянс, США, Японии и Южной Кореи «раковой опухолью».

«Незаконная враждебность и попытки вмешательства США в традиционные отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ выходят за пределы. <...> Злобная антипатия США к корейско-российским отношениям только обнаруживает то, что у них не хватает силы и ума в конфронтации с антиимпериалистическими и самостоятельными странами»,— говорится в заявлении замминистра на сайте ЦТАК.

МИД считает, что США обманывают мир, когда называет сотрудничество КНДР и РФ угрозой для глобального мира и безопасности. По мнению Пхеньяна, отношения между странами являются «мощным оплотом и стратегическим опорным пунктом защиты мира для сдерживания произвола и своеволия, военной угрозы и вмешательства империалистов».

КНДР считает, что именно союз США, Японии и Южной Кореи, а также «зачинщик вспышки ситуации на Украине» НАТО ввергают в опасность международный порядок.

Лидер КНДР Ким Чен Ын 13 сентября приехал в Россию с визитом, который продлился до 17 сентября. Он, в частности, провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, их переговоры длились около четырех часов. 16 сентября он вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу осмотрел боевые самолеты и комплекс «Кинжал» во Владивостоке. В октябре Пхеньян посетит глава МИД РФ Сергей Лавров, дата визита господина Путина пока не согласована.

О развитии отношений РФ и КНДР — в материале «Ъ» «Москва и Пхеньян далеко зашли».

Леонид Уварчев