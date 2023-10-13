КНДР пригрозила нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее

Центральное информационное агентство (ЦТАК) Северной Кореи опубликовало сообщение, согласно которому КНДР готова применить ядерное оружие в случае, если США попытаются развязать ядерную войну. По данным южнокорейского портала Voakorea, такое сообщение было опубликовано из-за того, что накануне атомный авианосец США USS Ronald Reagan с ударной группой кораблей прибыл в южнокорейский порт Пусан после участия в трехсторонних военно-морских учениях США, Южной Кореи и Японии.

«США должны понимать, что их огромные стратегические средства зашли в слишком опасную акваторию. Наш самый мощный и незамедлительный первый удар будет нанесен даже по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него, не говоря уже о средствах "расширенного сдерживания"»,— говорится в сообщении ЦТАК (цитата по ТАСС).

С 9 по 12 октября авианосец Ronald Reagan участвовал в учениях по борьбе с пиратством, которые проводились в открытом море к юго-востоку от острова в Южной Корее Чеджу. Согласно заявлению Минобороны Южной Кореи, которое цитирует Voakorea, визит авианосца был запланирован договоренностями с американским руководством с целью «повысить регулярное внимание к расширенному сдерживанию США и укрепить дружественное сотрудничество между двумя странами в ознаменование 70-летия альянса США и Южной Кореи».

7 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил нового министра обороны, которым стал Син Вон Сик. На церемонии вступления в должность он заявил, что страна опасается нападения со стороны КНДР после начала войны между Израилем и «Хамасом». Син Вон Сик также пообещал, что немедленно примет меры в случае новых угрожающих действий Северной Кореи.

По данным Bloomberg, в 2023 году КНДР запустила 28 баллистических ракет и 2 космические ракеты, среди них — 4 межконтинентальные баллистические ракеты, которые могли поразить материковую часть США. В 2022 году КНДР запустила более 70 баллистических ракет.

Подробнее об отношении Южной Кореи к сотрудничеству КНДР с Россией — в материале «Ъ» «Москва и Пхеньян далеко зашли».