Байден запросит у Конгресса дополнительные средства на помощь Украине и Израилю

Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации, посвященном ситуации на Украине и палестино-израильскому конфликту. По его словам, «для национальной безопасности Америки жизненно важно» добиться, чтобы Израиль и Украина одержали победу.

Как считает господин Байден, если позволить агрессии против этих стран продолжаться, то «конфликт и хаос могут распространиться в других частях мира». «Хамас и Путин представляют собой разные угрозы. Но у них есть нечто общее. Они хотят полностью уничтожить соседнюю с ними демократию»,— убежден президент США (цитата по AP).

Он рассказал, что сегодня, 20 октября, направит Конгрессу запрос на дополнительное финансирование помощи для Украины и Израиля. Точную сумму он не назвал. «Это разумная инвестиция, которая будет приносить дивиденды американской безопасности на протяжении поколений»,— уверен Джо Байден.

Он отметил, что США не хотят, чтобы американская армия воевала с российской. Но если Россия нападет на союзников Вашингтона по Североатлантическому альянсу, то США будут защищать «каждый дюйм НАТО», подчеркнул господин Байден. «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее»,— отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Bloomberg сообщало, что Джо Байден запросит у Конгресса дополнительно $100 млрд на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, а также на защиту границ Штатов. Вчера, 19 октября, господин Байден созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским, они обсудили дальнейшую военную помощь Киеву. На этой неделе украинские военные получили от Вашингтона тактические ракеты ATACMS.

Лаура Кеффер