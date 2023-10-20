Байден обсудил с Зеленским военную помощь Украине

Президент США Джо Байден 19 октября провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они обсудили, в частности, оказание Вашингтоном военной помощи Киеву.

Господин Зеленский назвал беседу содержательной. «Мы обсудили оборонную поддержку (Украины.— "Ъ"), в том числе и то, что ATACMS может помочь нам ускорить освобождение от оккупантов. Конечно, мы говорили и о сохранении помощи Украине в следующем году, о значительном пакете поддержки нашей страны»,— рассказал он в Telegram.

В пресс-релизе Белого дома говорится, что лидеры двух стран «обсудили продолжающуюся борьбу Украины за защиту своей свободы и независимости от российской агрессии». Господин Байден также заверил в «сильной двухпартийной поддержке защиты Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и демократического будущего».

Президент США сегодня, 20 октября, в 3:00 мск выступит с речью в Белом доме. Ожидается, что он затронет обострение палестино-израильского конфликта, а также российскую военную операцию на Украине. По данным источника Reuters, Джо Байден запросит Конгресс о выделении $60 млрд на помощь Украине, $14 млрд — Израилю.

Агентство Bloomberg сообщало, что господин Байден намерен в ближайшее время запросить у Конгресса дополнительно $100 млрд на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, а также на защиту границ США. По информации The New York Times, Израиль на фоне войны с палестинским «Хамасом» попросил у США чрезвычайную помощь на $10 млрд.

О палестино-израильском конфликте — в материале «Ъ» «Война с войной».

Лаура Кеффер