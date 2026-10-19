Первый вице-президент Ирана призвал РФ усилить защиту портов в Каспийском море
Премьер-министр России Михаил Мишустин и первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф провели переговоры в Таджикистане перед саммитом стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На встрече иранский вице-президент выразил обеспокоенность ситуацией в Каспийском море из-за атак ВСУ, которые могут помешать сотрудничеству двух стран.
«Все мы знаем, что Украина совершила некоторые беспорядки в этом регионе (Каспийском море.—“Ъ”), на севере нашей страны. Мы не должны позволить ей достичь своих целей в создании проблем и помех между нашими государствами (Ираном и Россией.—“Ъ”)»,— сказал Мохаммад Реза Ареф.
Иранский вице-президент отдельно упомянул поставки зерна и продуктов питания, которые проходят по маршруту в Каспийском море. «Мы попросили, чтобы Российская Федерация южные порты своей страны на Каспийском море укрепила»,— добавил Мохаммад Реза Ареф.
Михаил Мишустин отметил, что Россия уделяет приоритетное внимание наращиванию торгово-экономических связей с Ираном. По его словам, товарооборот двух стран за прошлый год вырос и продолжает увеличиваться. «Отношения России и Ирана опираются на принципы дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга»,— отметил российский премьер.
Встреча прошла в правительственной резиденции «Кохи Сомон» в Душанбе. С российской стороны в переговорах участвовали вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минэкономики Максим Решетников, заместители министров иностранных дел — Андрей Руденко, энергетики — Евгений Грабчак и финансов — Алексей Сазанов.