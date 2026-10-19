Первый вице-президент Ирана призвал РФ усилить защиту портов в Каспийском море

«Все мы знаем, что Украина совершила некоторые беспорядки в этом регионе (Каспийском море.—“Ъ”), на севере нашей страны. Мы не должны позволить ей достичь своих целей в создании проблем и помех между нашими государствами (Ираном и Россией.—“Ъ”)»,— сказал Мохаммад Реза Ареф.