Лавров: Россия не намерена отказываться от сотрудничества с Ираном
Россия привержена договоренностям с Ираном, в том числе в области атомной энергетики, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, специалисты из РФ постепенно возвращаются на АЭС «Бушер» в Иране.
«Несмотря на упомянутую уже не раз непростую обстановку, Россия не намерена отказываться от реализации договоренностей с Ираном в экономической, инвестиционной сферах»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
Российский министр добавил, что у сторон есть большие перспективы в области добычи и транспортировки углеводородов. Отдельно Сергей Лавров отметил готовность России содействовать урегулированию конфликта США и Ирана.
«Бушер» — единственная действующая АЭС в Иране. Россия строит на станции четыре энергоблока, работы на третьем должны завершиться в 2026 году. До начала американо-израильской операции против Ирана на объекте было 639 сотрудников «Росатома», часть из них эвакуировали из-за военных действий. Российских сотрудников начали возвращать на АЭС в августе.