Лавров: Россия не намерена отказываться от сотрудничества с Ираном

«Бушер» — единственная действующая АЭС в Иране. Россия строит на станции четыре энергоблока, работы на третьем должны завершиться в 2026 году. До начала американо-израильской операции против Ирана на объекте было 639 сотрудников «Росатома», часть из них эвакуировали из-за военных действий. Российских сотрудников начали возвращать на АЭС в августе.