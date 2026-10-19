Плата за сто баллов
Сколько приходится отдавать за подготовку к ЕГЭ родителям выпускников
Около 70 тыс. руб. стоит годовая подготовка к ЕГЭ в онлайн-школах. Об этом рассказали собеседники “Ъ FM”. По их словам, за год такие услуги подорожали примерно на 10%.
Впрочем, все зависит от предмета и формата обучения. За персональные занятия репетиторы, как правило, просят в два раза больше. Несмотря на повышение цен, спрос на онлайн-школы продолжает расти, рассказал “Ъ FM” основатель платформы «100-балльный репетитор» Эрик Ковалев:
«Стоимость подготовки на курсы составит примерно 60-70 тыс. Спрос устойчивый. Рынок при этом растет примерно на 20% год к году, если мы смотрим рынок подготовки к экзаменам в онлайн-школах. Занятия с репетитором будут стоить дороже, даже если брать восемь занятий в течение месяца, это 40 тыс. стоимость подготовки к экзамену по математике, по физике и другим дисциплинам. Важно при выборе репетитора смотреть на опыт подготовки к экзаменам, потому что даже не любой вузовский специалист может хорошо подготовиться к экзаменам, ну и подтвержденный результат выпускников».
По данным РБК, услуги по подготовке к ОГЭ чуть дешевле. В топе география, за курс в онлайн-школе в среднем просят около 90 тыс. руб. Для сравнения, занятия по профильному ЕГЭ обойдутся в 140 тыс. Цена далеко не всегда зависит от востребованности предмета, отмечает основатель онлайн-школы «ХимБио» Александра Хохлова
«Когда речь о больших группах, коробочных версиях, видеозаписях, вебинарах — в этом случае средний и нижний ценовой сегмент. Другое дело, что есть достаточно большое количество людей, которые занимаются персональной подготовкой. В этом случае цены выше примерно раза в два — в районе 140-180 тыс. руб. за годовой курс.
Цены растут, поскольку сейчас достаточно много выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ, пока что это рекорд. Но есть предположение, что через некоторое время это пойдет на спад.
Произойдет перераспределение ребят в сторону среднего профессионального образования, но это не означает, что рынок репетиторов куда-то денется, поскольку и там нужна подготовка.
Достаточно неожиданно, что география оказалась самой дорогостоящей и обогнала по цене математику. Но речь о том, что спрос есть, а специалистов мало и курсов мало. С химией наоборот: здесь это достаточно популярный предмет и довольно высокая конкуренция».
При этом стоимость курсов по английскому языку практически не изменилась. Даже индивидуальные занятия с репетитором могут быть дешевле, чем в онлайн-группе, говорит руководитель сети языковых школ Allada school Дмитрий Орлов:
«У нас за последние три года вообще не выросла стоимость, спрос упал. У людей, в частности, у родителей, сменились приоритеты. Они начали обращать внимание на другие языки — на восточные, в том числе и на китайский. В любом случае, учитывая то, что платежеспособность населения снизилась, и мы, и наши коллеги, стараемся держать цены в узде, но рано или поздно, разумеется, цены вырастут, это будет в районе 10%.
Что касается конкуренции с частными репетиторами, разделение проглядывается. По источникам трафика, которые у нас есть, тоже многие люди приходят за частным репетитором, потому что считают, что это, ну, в первую очередь дешевле. Если приходишь в школу, то здесь будет дороже ненамного.
Если говорить о росте спроса, то конец августа и до конца сентября сознательные мамы приходят. И где-то, наверное, это даже не январь, а что-нибудь конец февраля-март, когда родители спохватились-таки: “Ой, а у нас же ребенку ЕГЭ в этом году сдавать!”. Рост спроса будет в конце февраля точно».
По данным онлайн-школы Skysmart, прежде всего клиенты готовы доплачивать за высокие результаты ЕГЭ. Сейчас один дополнительный балл в среднем стоит около 3,5 тыс. руб.