Плата за сто баллов

«Стоимость подготовки на курсы составит примерно 60-70 тыс. Спрос устойчивый. Рынок при этом растет примерно на 20% год к году, если мы смотрим рынок подготовки к экзаменам в онлайн-школах. Занятия с репетитором будут стоить дороже, даже если брать восемь занятий в течение месяца, это 40 тыс. стоимость подготовки к экзамену по математике, по физике и другим дисциплинам. Важно при выборе репетитора смотреть на опыт подготовки к экзаменам, потому что даже не любой вузовский специалист может хорошо подготовиться к экзаменам, ну и подтвержденный результат выпускников».