На пост главы Гагаузии претендуют восемь человек

Отдельным вопросом стала проверка знания государственного румынского языка. По словам председателя ЦИК Молдавии Анжелики Караман, кандидаты проходили ее в форме собеседования с членами избирательного органа. В Гагаузии, где русский язык считают родным около 80% жителей, такое практикуется впервые. Портал Jurisora со ссылкой на Караман сообщает, что с Министерством образования обсуждается обязательный тест для подтверждения уровня B2. Подготовить его предполагается к следующим президентским выборам в стране.