На пост главы Гагаузии претендуют восемь человек
За пост главы (башкана) Гагаузии, автономии на юге Молдавии, поборются восемь кандидатов. Правящая партия «Действие и солидарность» своего претендента не выдвинула. ЦИК Молдавии утвердил образцы бюллетеней, а также порядок размещения фамилий кандидатов в бюллетенях.
Среди участников гонки бывший генпрокурор Молдавии, депутат парламента Александр Стояногло, баллотирующийся как независимый кандидат. В 2024 году он вышел во второй тур президентских выборов, где соперничал с Майей Санду. Внутри страны Стояногло получил большинство голосов, однако голосование диаспоры обеспечило победу действующему президенту. В Гагаузии Стояногло тогда поддержали около 97% избирателей.
Конкуренцию ему составят, в частности, выдвинутый социалистами Федор Гагауз и мэр Комрата Сергей Анастасов. Отсутствие кандидата от «Действия и солидарности» политолог Виталий Андриевский объясняет проявлением слабости партии в регионе. На 35 мест в Народном собрании зарегистрированы 135 претендентов. Социалисты выдвинули 23 кандидата в местный парламент. Регистрацию кандидатов на должность башкана завершили 12 октября.
Выборы башкана проходят досрочно. Евгения Гуцул, избранная в 2023 году, отбывает семилетний срок по делу о незаконном финансировании партии «Шор». Ее защита продолжает оспаривать приговор. При этом 17 августа 2026 г. Народное собрание признало должность башкана вакантной после вступления приговора в законную силу.
Отдельным вопросом стала проверка знания государственного румынского языка. По словам председателя ЦИК Молдавии Анжелики Караман, кандидаты проходили ее в форме собеседования с членами избирательного органа. В Гагаузии, где русский язык считают родным около 80% жителей, такое практикуется впервые. Портал Jurisora со ссылкой на Караман сообщает, что с Министерством образования обсуждается обязательный тест для подтверждения уровня B2. Подготовить его предполагается к следующим президентским выборам в стране.
Предвыборная кампания в Гагаузии началась 16 октября. Агитация продлится до 13 ноября. Возможный второй тур намечен на 29 ноября. Для голосования в автономии образованы 67 участков.