Наследники Баффета не знают, как распорядиться состоянием отца
Трое детей 96-летнего предпринимателя Уоррена Баффета — Сьюзен, Говард и Питер — не знают, как распорядиться капиталом отца. Об этом они рассказали в интервью Bloomberg. По индексу миллиардеров агентства, его состояние оценивается в $150 млрд.
В течение 20 лет после смерти отца наследники обязаны направить все средства на благотворительность. Они также должны единогласно принимать решения о пожертвованиях. Преемники не решили, создадут ли они один фонд или разделят сумму между собой. Чтобы потратить ее в срок, ежегодно им придется жертвовать около $17,6 млрд (при условии роста акций на 10%), отмечает Bloomberg.
Самая старшая из наследников, 73-летняя Сьюзен Баффет, управляет благотворительным фондом The Sherwood Foundation, который финансирует учебные программы для детей.
Средний, 71-летний Говард Баффет, возглавляет совет директоров Berkshire Hathaway. В 2025 году он направил более $1,2 млрд на помощь Украине и еще около $1 млрд — в Демократическую Республику Конго, Руанду и Колумбию.
Младший, 68-летний музыкант Питер Баффетт, руководит благотворительной организацией NoVo Foundation, которая инвестирует в городские проекты. Он заявил, что не хочет иметь ничего общего с состоянием отца. Распоряжаться миллиардами долларов, по его словам, «противоестественно».
Начиная с 2006 года Уоррен Баффет ежегодно направляет благотворительным фондам акции Berkshire Hathaway. С того момента он пожертвовал более $60 млрд, однако бумаги продолжали расти. Наследники не уверены, что успеют распорядиться состоянием при жизни.