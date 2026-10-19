Наследники Баффета не знают, как распорядиться состоянием отца

В течение 20 лет после смерти отца наследники обязаны направить все средства на благотворительность. Они также должны единогласно принимать решения о пожертвованиях. Преемники не решили, создадут ли они один фонд или разделят сумму между собой. Чтобы потратить ее в срок, ежегодно им придется жертвовать около $17,6 млрд (при условии роста акций на 10%), отмечает Bloomberg.