«Оказалось, прозрачный плексиглас можно пробить»

Это произошло на чемпионате Европы среди юниоров в 2010 году. На дорожку тогда вышли итальянец Франческо Транье и латыш Давид Гасиловскис. Итальянец атаковал и к ужасу арбитров и болельщиков буквально прошил прозрачную часть маски. К счастью, клинок вошел неглубоко, пострадавший спортсмен в итоге остался на ногах и даже продолжил выступление, но маски с прозрачными стеклами быстро исчезли из соревнований. Среди мастеров рапиры и шпажистов они теперь официально запрещены. У саблистов такого запрета нет, но подобными масками в современном мире мало кто пользуется.