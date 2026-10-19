«Оказалось, прозрачный плексиглас можно пробить»
Владимир Осипов — о технических новинках в спорте
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Практически во всех видах спорта, где это возможно, появляются технические решения, которые должны улучшить результаты или сделать комфортнее работу атлетов. Только вот далеко не всегда изобретения достигают нужного эффекта. Порой они угрожают здоровью, а то и жизни спортсменов.
Так получилось в фехтовании, где в начале XXI века решили внедрить такую новинку, как маски с прозрачными стеклами. Вместо металлической сетки в маску стали монтировать прозрачный материал — плексиглас. По задумке новаторов, это позволяло болельщикам видеть эмоции спортсмена. Телевидение, которое платит за право проводить трансляции, просто требовало таких революционных решений. Да и сам фехтовальщик по идее должен был лучше видеть, как двигается соперник.
Маски стали обязательными на турнирах самого высокого уровня, включая Олимпиаду. И тут выяснилось, что минусов у такой экипировки гораздо больше, чем плюсов: прозрачная часть фиксировала не все уколы, удары по маске оставляли следы, которые мешали спортсмену, а эмоции болельщики все равно не видели. Но самое страшное выяснилось позже: оказалось, прозрачный плексиглас можно пробить.
Это произошло на чемпионате Европы среди юниоров в 2010 году. На дорожку тогда вышли итальянец Франческо Транье и латыш Давид Гасиловскис. Итальянец атаковал и к ужасу арбитров и болельщиков буквально прошил прозрачную часть маски. К счастью, клинок вошел неглубоко, пострадавший спортсмен в итоге остался на ногах и даже продолжил выступление, но маски с прозрачными стеклами быстро исчезли из соревнований. Среди мастеров рапиры и шпажистов они теперь официально запрещены. У саблистов такого запрета нет, но подобными масками в современном мире мало кто пользуется.