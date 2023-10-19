Сбербанк стал еще зеленее

Дебетовые карты и накопительные счета, отвечающие требованиям шариата, предложил клиентам Сбербанк в рамках пилотного проекта в девяти российских регионах. До сих пор такие услуги оказывал только татарстанский «Ак Барс». Перспективы исламских финансовых продуктов пока не вызывают большого оптимизма среди банкиров. Это узкий рынок, на котором соотношение усилий по разработке и отдачи от продуктов не слишком привлекательно, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сбербанк объявил о выпуске новых финансовых продуктов — счета «Амана» (аналог накопительного счета, но без начисления процентов) и дебетовой карты «Адафа» (к ней открывается платежный счет также без начисления процентов), которые соответствуют законам шариата. Услуги разработаны в соответствии со стандартами Организации бухгалтерского учета и аудита исламских организаций (AAOIFI) и сертифицированы Шариатским консультационным советом Сбербанка.

По словам старшего вице-президента банка Олега Ганеева, первыми пилотными территориями выбраны девять регионов, включая Москву, где наблюдается наибольший спрос на продукты исламского финансирования.

Они доступны «всем желающим вне зависимости от конфессиональной принадлежности», уточнил господин Ганеев.

Аналогичные продукты уже предлагает банк «Ак Барс». Согласно информации на его сайте, по картам запрещены операции с рядом МСС-кодов, к которым, в частности, относятся торгово-сервисные предприятия оптовой продажи алкоголя, бары, дискотеки, ночные клубы, ломбарды, табачные магазины, азартные игры и другие. Оговаривается, что банк не несет ответственности за операции по карте, совершенные ее держателем, которые могут противоречить шариату. В «Ак Барсе» на запрос “Ъ” не ответили.

В реестр участников эксперимента по партнерскому финансированию ЦБ (см “Ъ” от 19 июля) внесен только «Ак Барс», Сбербанка в нем нет. Эксперимент проходит в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне с 1 сентября по 1 сентября 2025 года. Однако, пояснили в Сбербанке, карты и счета не подпадают под регулирование закона об эксперименте по партнерскому финансированию. «Они соответствуют и нормам исламского банкинга, и законодательству РФ, поэтому могут позиционироваться в любом отделении»,— подчеркнули в кредитной организации. Проект не распространили на все регионы, поскольку «сейчас проводится оценка его потенциала».

ЦБ не ответил на запрос “Ъ”. В рамках эксперимента законом предусмотрен обособленный учет обычных операций и операций в рамках исламского банкинга. Как пояснил источник “Ъ” на банковском рынке, и вне эксперимента в рамках аналитического учета можно «раскрасить» счета и разделить их, например, на «зеленые», отвечающие шариатским требованиям, и «красные» — обычные.

«Однако "зеленые" деньги должны пойти на счет в другом банке на цели, также не противоречащие нормам шариата,— и тут задача перестает быть тривиальной, поскольку деньги идут через корсчет в ЦБ, где смешиваются с "красными" рублями»,— отмечает собеседник “Ъ”.

Теоретически эту проблему, по его словам, можно решить, если показать, что против пришедших из банка на корсчет в ЦБ «зеленых» 100 руб. стоят ушедшие с этого корсчета 100 руб. в другой банк на счет компаний, отвечающих нормам шариата. «Но это уже должен подтвердить специальный шариатский аудит, что технически реализуемо, но требует приложения определенных усилий»,— говорит источник “Ъ”.

Возможно, именно с этим связано отсутствие большого интереса к теме исламского банкинга среди широкого круга российских кредитных организаций. По оценке другого источника “Ъ”, даже после принятия закона об исламском банкинге на сегмент будет приходиться не более 5% бизнеса. Олег Ганеев летом говорил, что за несколько лет рынок исламского банкинга в РФ составил 30 млрд руб., из которых 20 млрд руб. приходится на Сбербанк (см. “Ъ” от 28 августа). Между тем чистый комиссионный доход Сбербанка только в сентябре превысил 65 млрд руб.

Выходить на узкий рынок готовы либо крупнейшие кредитные организации, либо банки, имеющие компетенции в данной области, поскольку это требует существенной доработки продуктов, подготовки персонала, говорят эксперты. «Обеспечить соответствие стандартам шариата дебетовых банковских карт достаточно просто — надо убрать начисление процентов на остаток»,— пояснил глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Но, уточнил эксперт, для стандартных кредитных продуктов перестройка значительно радикальнее, «немногие пока готовы нырнуть в рынок с неочевидными перспективами».

Максим Буйлов