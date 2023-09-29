Исламский банкинг вышел в регионы

Нестабильные времена рождают новые идеи и возможности, в том числе в сфере денежной и финансовой политики государства. Управляющий партнер юридической фирмы СТРИМ Салимхан Ахмедов — о новеллах в российском законодательстве, которые позволят банкам предлагать клиентам сложные продукты в рамках норм мусульманского права.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер юридической фирмы СТРИМ Салимхан Ахмедов

Фото: Предоставлено пресс-службой юридической фирмы СТРИМ Управляющий партнер юридической фирмы СТРИМ Салимхан Ахмедов

Фото: Предоставлено пресс-службой юридической фирмы СТРИМ

В числе новелл — не только законодательное закрепление цифрового рубля как альтернативного и инновационного способа финансовых расчетов, но и появление с 1 сентября 2023 года такого финансового института, как партнерское финансирование: в других правопорядках его называют также исламским финансированием, и федеральный закон №417-ФЗ о его введении был подписан президентом РФ 4 августа текущего года. Закон содержит конституционную оговорку о возможности получения партнерского (исламского) финансирования любым лицом по принципу равенства, то есть независимо от его социальной, расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежности.

Эта новелла носит экспериментальный характер и устанавливает специальное регулирование для осуществления деятельности по партнерскому финансированию на отдельных территориях, определенных законом. Согласно тексту самого закона, эксперимент проводится на территории четырех субъектов — Башкортостан, Дагестан, Татарстан и Чечня — со сроком два года для того, чтобы определить эффективность специального регулирования на территориях эксперимента и затем имплементировать специальное регулирование в российское законодательство.

Ретроспективный экскурс в институт партнерского финансирования в России показывает, что фрагментарные попытки его внедрения все же были, но ни законодательного закрепления, ни полноценного масштабирования на территории хотя бы одного из вышеперечисленных субъектов он не получил — причины могли носить социально-политический и экономический характер. Немаловажно и то, что концептуально партнерское финансирование сильно отличается от классического банкинга, и основным камнем преткновения, скорее всего, стала сложность или невозможность имплементации его элементов в устоявшиеся нормы и правила российского финансового права.

Почему же сейчас власти решились на такой эксперимент и с чем связана попытка внедрения института, фундаментально отличающегося от тех, что традиционно работали в России на протяжении многих десятилетий: кредитования, лизинга, проектного финансирования и прочих, да еще и на отдельно взятых территориях?

Вероятнее всего, сегодняшнее появление такого института связано главным образом с внешнеполитической и экономической ситуацией, а во вторую очередь — и с внутренней социально-экономической политикой. В любом случае бенефициарами или стейкхолдерами внедрения партнерского финансирования будут не только предприниматели, но и простые граждане, а в конечном счете выгодоприобретателем очевидного мультипликационного эффекта станет и само государство.

Говоря о выгоде государства от внедрения нового финансового института, прежде всего стоит отметить его актуальность и своевременность с учетом текущих реалий в геополитике, существенных изменений во внешней торговле и межбанковском финансировании, а также многочисленных санкций. Государство получит реальную возможность привлекать инвестиции из ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара и других стран, которые, может быть, и раньше были готовы инвестировать в российские проекты, но отсутствие специального регулирования и дозволенных правил в части исламских финансов останавливало эти порывы.

Не менее значимым для государства является тот факт, что значительное число рядовых граждан и предпринимателей, проживающих на указанных в законе территориях, но до сей поры не пользовавшихся классическими институтами банковского финансирования по религиозным или иным соображениям, окажутся вовлечены в экономику. По итогу это поспособствует выводу экономики из теневого сектора, увеличению рабочих мест и росту уплаты налогов и сборов. На перечисленных выше территориях средний и малый бизнес предоставлен сам себе, а религиозные традиции делают спрос на банковское финансирование практически нулевым. При этом спрос на финансирование новых проектов или пополнение оборотного капитала все-таки существует, и новый закон способен его удовлетворить. Население, в свою очередь, получает возможность профинансировать личные, жилищные и другие бытовые вопросы и пользоваться привлеченными ресурсами в рамках дозволенных норм и правил, соблюдение которых, как известно, является важной частью жизни на указанных в законе территориях: примером может служить ипотека по правилам партнерского финансирования или рассрочка в приобретении товаров и услуг.

В числе новых финансовых услуг — привлечение средств в форме займов и облигаций, прием имущества в доверительное управление, вклады в уставный капитал, предоставление средств в форме займов, финансирование на условиях рассрочки и передачи имущества в лизинг, простое и инвестиционное товарищество, поручительство. Важно, что при осуществлении партнерского финансирования недопустимо установление вознаграждения, выраженного в процентной ставке, при этом допускается вознаграждение переменной величины, значение которой может меняться в зависимости от результатов сделки.

Кто же все-таки может быть участником эксперимента? Согласно закону, статус участника могут получить: кредитная организация, некредитная финансовая организация, потребительский кооператив, общественно полезный фонд, автономная некоммерческая организация и хозяйственные общества — при условии нахождения в специальном реестре ЦБ РФ, присутствия на территории эксперимента, наличия чистых активов в размере 10 млн руб. по состоянию на 2023 год и 15 млн руб. на 2024 год, ведения деятельности, не связанной с табачным, алкогольным и игорным бизнесом, ведения раздельного бухгалтерского учета имущества, соответствия ЕИО и акционера требованиям закона, оплаты не менее 80% уставного капитала денежными средствами, соблюдения 115-ФЗ и соблюдения иных дополнительных требований, устанавливаемых Центральным банком.

Общий надзор и контроль над участниками эксперимента осуществляется Центробанком, при этом для аналитического и экспертного обеспечения проведения эксперимента при правительстве РФ образовывается экспертный совет, который будет давать оценку эффективности и результативности эксперимента, принимать решения о совершенствовании механизмов эксперимента и давать рекомендации о целесообразности внесения изменений в российское законодательство.