Исламский банкинг по-российски

В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по внедрению партнерского финансирования (исламского банкинга) в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. Эксперимент будет проходить с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года.

Исламский банкинг — финансовая деятельность, основанная на принципах шариата. Он запрещает привлечение и выдачу средств для финансирования деятельности, связанной с производством и торговлей табачной и алкогольной продукцией, оружием, а также с игорным бизнесом.

Чтобы предоставлять сервисы в рамках исламского банкинга, используется партнерское финансирование. В этом случае либо клиент вкладывает средства в бизнес, который покупает банк, а потом при продаже получает часть прибыли, либо получает рассрочку — приобретенное на деньги банка имущество передается клиенту с торговой наценкой. Максим Буйлов