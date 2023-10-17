Der Spiegel: наземная операция в Газе не начнется до завершения визита Байдена

Израиль не начнет наземную операцию в секторе Газа, пока президент США Джо Байден будет находиться в стране с визитом, сообщает Der Spiegel. Господин Байден прибудет в Израиль завтра, 18 октября.

В ходе визита президент США планирует встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. После этого господин Байден отправится в Иорданию. Там запланированы встречи с лидерами Иордании, Палестины и Египта.

Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет, захвата некоторых населенных пунктов и заложников. Израилю удалось вернуть контроль над своими территориями. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет обстрелы сектора Газа и готовится к наземной операции. Общее число погибших в секторе Газа почти достигло 2,7 тыс., пострадавших — превысило 9,6 тыс., в Израиле — 1,3 тыс. и 3,7 тыс. соответственно.

О попытках США не допустить расширения конфликта — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен кружит по Ближнему Востоку».

Эрдни Кагалтынов