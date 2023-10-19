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Коммерсантъ FM
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Минторг Казахстана пояснил информацию о запрете экспорта в РФ 106 видов товаров

Минторг: Казахстан не вводил запрет на экспорт товаров в Россию из-за санкций

Минторг Казахстана назвал некорректной информацию о запрете поставок в Россию 106 видов товаров в связи с западными санкциями. Об этом сегодня, 19 октября, сообщал вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев. Он говорил, что запрет распространяется на продукцию казахстанских и иностранных производителей, «предназначенную для военных целей».

«106 видов товаров, о которых вице-министр Кайрат Торебаев упомянул в ответ на вопрос журналиста в кулуарах Сената Парламента, входят в перечень товаров двойного назначения»,— говорится в сообщении Минторга (есть в распоряжении «Ъ»).

В Минторге Казахстана пояснили, что власти не устанавливали запрет на экспорт «каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями». Ведомство сообщило, что торговля товарами двойного назначения осуществляется в соответствии с международными обязательствами и законодательством Казахстана. «В отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите»,— уточнил Минторг.

В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что власти будут следовать санкционному режиму в отношении России. Он упомянул о контактах Казахстана «с соответствующими организациями» для соблюдения ограничений. Позднее господин Токаев сказал, что у Казахстана нет товаров, которые попадают под санкционные ограничения.

Лусине Баласян

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