Казахстан запретил экспорт в РФ 106 видов товаров из-за западных санкций

Казахстан в связи с западными санкциями прекратил поставки в Россию 106 видов товаров, сообщил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев. По его словам, речь идет о продукции, «предназначенной для военных целей» (цитата по «Интерфаксу»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Запрет касается как казахстанских, так и иностранных производителей. Под запрет попали такие товары, как запчасти для дронов, специальная электроника, чипы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Германию в конце сентября заявил, что Астана будет следовать санкционному режиму в отношении России. По его словам, Казахстан контактирует «с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима». Вместе с тем господин Токаев заявлял, что Астана придерживается курса на сотрудничество с Москвой и не является анти-Россией. МИД РФ сообщал, что Москва не вмешивается в отношения Казахстана с третьими странами, но рассчитывает, что они не повлияют на взаимодействие.

Леонид Уварчев