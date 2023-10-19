Telegram отрицает сотрудничество с МТС в таргетировании рекламы

Руководство мессенджера Telegram отрицает заключение каких-либо партнерских соглашений с российскими компаниями, в том числе с МТС. Об этом представители мессенджера сообщили каналу «Код Дурова». 17 октября Forbes со ссылкой на официальное заявление МТС сообщал, что оператор договорился о таргетировании российской рекламы в мессенджере по номеру телефона.

«Вопреки ошибочным сообщениям российских газет, Telegram не вступал в партнерства и не имеет соглашений с какими-либо российскими компаниями, включая компанию МТС»,— цитирует Telegram-канал пресс-службу мессенджера.

Представитель мессенджера Ричард Берти в беседе с каналом также отметил, что «рекламодатели никогда не получают доступа к данным, на основании которых показываются те или иные объявления на платформе».

Forbes писал, что МТС планировала запустить в Telegram рекламу с таргетингом по номерам телефонов, которые используются при регистрации в мессенджере. По данным Forbes, согласно договоренности компаний, МТС могла бы использовать логотип и нейминг мессенджера в рекламных целях, а также увеличить свой доход от рекламы за год на 7–10 млрд руб.

Подробнее о партнерском соглашении МТС и Telegram — в материале «Ъ» «МТС пришлет рекламу в Telegram».