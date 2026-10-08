Экс-футболист «Тоттенхема» Вега намерен баллотироваться на пост президента FIFA

«Я баллотируюсь, потому что моя жизнь подготовила меня к служению этой игре. Я считаю, что мой долг — защищать и отстаивать интересы и будущее футбола. Вера и доверие в футбольной семье были глубоко подорваны»,— заявил 55-летний Вега.