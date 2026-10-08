Экс-футболист «Тоттенхема» Вега намерен баллотироваться на пост президента FIFA
08.10.2026, 12:28
Бывший защитник сборной Швейцарии Рамон Вега планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Международной федерации футбола (FIFA). О своих планах он рассказал порталу The Athletic.
«Я баллотируюсь, потому что моя жизнь подготовила меня к служению этой игре. Я считаю, что мой долг — защищать и отстаивать интересы и будущее футбола. Вера и доверие в футбольной семье были глубоко подорваны»,— заявил 55-летний Вега.
Рамон Вега стал первым кандидатом, заявившим о намерении составить конкуренцию действующему президенту Джанни Инфантино. Для выдвижения экс-футболисту потребуется поддержка минимум пяти федераций-членов FIFA. Выборы пройдут в марте 2027 года в Марокко.
На протяжении карьеры защитник выступал за швейцарский «Грассхоппер», итальянский «Кальяри», английские «Тоттенхем» и «Уотфорд», шотландский «Селтик» и французский «Кретей». Рамон Вега пытался баллотироваться на должность президента FIFA в 2015, 2019 и 2022 годах, однако не смог заручиться поддержкой необходимого числа федераций.