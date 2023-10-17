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Коммерсантъ FM
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МТС пришлет рекламу в Telegram

Как будет выстраиваться партнерство оператора связи и мессенджера

Компания МТС договорилась с Telegram о партнерстве, и это прецедент на рынке. Как пишет Forbes, оператор связи будет таргетировать рекламу по номеру телефона. Ранее ее можно было настраивать только по местоположению пользователя, его интересам и подпискам. Таким образом МТС надеется увеличить доходы от рекламного бизнеса в 2,5-3,5 раза, на 7-10 млрд руб.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Оператору потребуется лишь настроить таргетинг, а мессенджер поможет ему выйти на абонентов, пояснил руководитель направления New Media агентства iConText Артем Попов:

«То, что в Telegram в итоге пойдут крупные телеком-игроки, — это не то чтобы супернеожиданный ход. Особенно, если учесть тот факт, что эта площадка растет очень быстро. И попытка дополнительно улучшить результаты Telegram Ads была ожидаемой.

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То, что это делает МТС, тоже понятно: у компании 80 млн абонентов и огромное количество данных, которые нужно каким-то образом монетизировать. Telegram Ads — отличный для этого способ. В итоге просто те, кто будут настраивать эту рекламу, будут знать чуть больше о пользователях, в частности, что они покупают. Это позволит делить аудиторию на более узкие сегменты и уже работать с ними более точно».

Реклама в Telegram намного дороже, чем на других платформах: если подавать заявку напрямую, понадобится минимум €2 млн. Для размещения через сторонние сервисы потребуется бюджет от €1,5 тыс.

Сама реклама всплывает в Telegram-каналах. Если она станет более таргетированной, пользователям это едва ли понравится, заметила сооснователь коммуникационного агентства Breaking Trends Юлия Загитова:

«Ни один оператор не имел доступ к своим пользователям в мессенджере. Поэтому это что-то уникальное и дающее возможность дополнить таргетинг по интересам, получить контакт со своими клиентами на сторонней площадке. Это большие возможности для бизнеса — нацелиться на свою аудиторию и больше ей продавать услуг.

Вместе с тем, насколько я знаю, пользователи эту новость встретили, скорее, негативно, потому что здесь опять встает вопрос о персональных данных, которые раскрываются третьей стороне.

Все помнят о том, что Павел Дуров продвигал свой менеджер с точки зрения того, что это место, где вы можете оставаться анонимными. Новость про МТС дает понять, что анонимными никто не остается, и основатель Telegram продолжает входить в разные коллаборации, исходя из своих финансовых планов.

Как клиенты МТС-банка нашлись в сети

Дальше мы увидим другие контракты с телекоммуникационными компаниями. И, к сожалению, для пользователя это будет иметь последствия, мы увидим в ленте просто больше рекламы».

Операторы связи регулярно оказываются в поле зрения антимонопольной службы. В сентябре 2023-го ФАС заинтересовалась практикой платной раздачи интернета и заявила, что брать с клиентов деньги за такую услугу незаконно.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин

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