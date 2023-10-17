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Коммерсантъ FM
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МТС договорилась о рекламном партнерстве с Telegram

МТС запустит в Telegram рекламу с таргетингом по номерам телефонов, использующимся для регистрации в мессенджере, сообщили Forbes в операторе. На первом этапе таргетинг будет работать на номера абонентов МТС, до конца года в качестве внешних данных добавят номера клиентов других российских операторов.

В компании заявили, что партнерство с МТС было организовано через техническую интеграцию инфраструктуры с помощью одного из партнеров Telegram. Кто это, не раскрывается. Также МТС может использовать логотип и нейминг Telegram в целях рекламы сервиса «МТС Маркетолог».

МТС оценивает российский рынок рекламы в Telegram не менее чем в 15 млрд руб.

Оператор надеется, что в 2024 году мессенджер обеспечит переток бюджетов российских рекламодателей и увеличит выручку рекламного бизнеса МТС Ads на 7–10 млрд руб. в горизонте года. Минимальный бюджет в Telegram Ads — €2 млн, но у рекламы через МТС будет отсутствовать минимальный порог бюджета.

«Рекламодатель при наличии номера телефона и согласия на рассылку рекламы сможет настроить таргетинг по интересам в том числе на основе данных своих внутренних систем (например, сообщить своим клиентам в Telegram о скидке на любимые товары, брошенной корзине и т. п.), а также обогатить их данными операторами фискальных данных и других внешних источников»,— уточнили в МТС.

МТС с конца сентября повысила ряд тарифов на 10–12%. Компания обосновала подорожание расходами на модернизацию инфраструктуры из-за роста трафика. В то же время по итогам полугодия капзатраты оператора год к году снизились на 7%, до 37,4 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Тарифы на связь покраснели».

Лаура Кеффер

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