Акции «Самолета» выросли на 5% на прогнозах зампреда «Сбера» о стабильной работе девелопера
Ведяхин: Сбербанк взаимодействует с «Самолетом» и его кредиторами
08.10.2026, 12:26
Акции «Самолета» на торгах Мосбиржи 8 октября выросли на 5% — до 247,2 руб. за штуку. По состоянию на 12:24 котировки девелопера скорректировались на отметке 240,4 руб. за бумагу (+2,12%).
Так акции «Самолета» отреагировали на заявление первого зампреда Сбербанка Александра Ведяхина о том, что кредитная организация активно взаимодействует с застройщиком и его кредиторами.
Сейчас «Сбер» работает над планом улучшения ситуации в «Самолете», рассказал господин Ведяхин на инвестфоруме банка «Настоящее будущее». «Уверен, что группа компаний сможет выйти на стабильную работу благодаря этому плану»,— отметил первый зампред Сбербанка.
В сентябре источники «Ъ» сообщали, что «Сбер» может получить в управление часть бизнеса «Самолета». По их словам, это возможно при реструктуризации займов компании перед кредитором. О проблемах застройщика стало известно в начале 2026 года. Тогда «Самолет» попросил правительство предоставить льготный кредит в размере 50 млрд руб., однако ему отказали, сославшись на отсутствие у группы критических проблем.