Санкциям подбирают огранку

Страны G7 предложили несколько вариантов санкций на российские алмазы. 19 октября представители «Группы семи» будут их обсуждать, окончательное соглашение ожидается к концу года, сообщило Reuters. Лидеры государств договорились ограничить торговлю камнями из России еще в мае, однако официально эти решения до сих пор не закреплены. Reuters также опубликовало детали предложений стран. Самую жесткую схему разработала Бельгия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Подробности — в справке “Ъ FM”:

Российские бриллианты не попадут на рынок стран G7, в этом солидарны все участники группы. Однако схемы контроля запрета описаны разные. Согласно идее Брюсселя, на все бриллианты больше одного карата придется получать специальный сертификат с данными о происхождении и перемещении. Проверять это будут, в том числе с помощью блокчейна. Камни без документов на рынок не попадут. Бриллианты смешанного происхождения сможет поставлять только международная компания De Beers из Ботсваны. Кроме того, Бельгия предложила создать единый пункт ввоза алмазного сырья. Индия настаивает на том, чтобы компании, в том числе лаборатории по выращиванию искусственных камней, регистрировались в правительстве и получали сертификат для экспорта в страны «Группы семи». Документ будет действовать год, он также обяжет бизнес разделять российские и нероссийские алмазы. Предприятия собираются регулярно проверять, и при нарушениях вносить в черный список. Франция хочет запретить ввоз на рынок G7 российских бриллиантов круглой формы, белого цвета и больше одного карата. Такие меры будут действовать в первый год, потом страна предлагает расширить их и включить в список камни размером менее карата. В то же время, цветные драгоценные камни и бриллианты другой формы под ограничения не попадут. Самый мягкий вариант ограничений для отрасли предлагает Всемирный алмазный совет. Организация настаивает на саморегулировании рынка. При этом она выступает за запрет бриллиантов российского производства не менее карата. Продавцы должны будут прилагать к камню специальную декларацию о его происхождении.

США запретили импорт российского алмазного сырья в апреле 2022 года, однако Брюссель выступал против подобных санкций на уровне Евросоюза. С января по апрель поставки из России в Бельгию сократились почти на половину по сравнению с прошлым годом, они не превысили €250 млн.

Несмотря на ограничения, страны G7 продолжат закупать отечественные бриллианты, просто по серым схемам, считает представитель ювелирной компании My Diamonds Вячеслав Манукьян:

«Последние два года постоянно происходят какие-то события, направленные на ограничение присутствия России на рынке бриллиантов и алмазов. В принципе все равно обходные пути есть, в том числе перепродажа через Индию и Китай. Цепочки будут удлиняться, появятся новые звенья. В любом случае никуда российские бриллианты не денутся, все равно они будут попадать к конечному потребителю. Слишком высокий спрос, слишком большой интерес, и слишком серьезные деньги на кону.

Есть ли сейчас какие-то альтернативы российским бриллиантам? Безусловно, они есть, но не те параметры, не тот цвет, качество, даже не тот вес. Я имею в виду крупные камни от карата и выше. Конечно же, есть в мире месторождения таких камней, но в таком объеме, как их поставляет Россия, мало кто может это делать».

Для западных стран важно заявить о таких мерах, чтобы не спровоцировать падение спроса на бриллианты, отметил исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков. Однако полноценно соблюдать эти ограничения, скорее всего, будет невозможно, считает собеседник “Ъ FM”:

«Алмазный рынок из-за этого не обрушится, по крайней мере, для нас никаких проблем не будет. Что важно для них? Понятие "бриллиант" на Западе связано с понятием "абсолютной чистоты", моральной в том числе. У западных потребителей будут сомнения: а достаточно ли бриллиант чист во всех отношениях, не из России ли он? Поэтому очень важно показать потребителю, что они приняли меры и теперь могут гарантировать, что те камни, которые у них продаются, точно не из России, хотя это не так. То есть обеспечить не то, что 100%, а хотя бы там 50% селекции им не удастся никаким из всех этих методов, даже блокчейном».

Россия считается крупнейшим в мире производителем алмазного сырья. Объем экспорта в 2021 году, например, достиг $4 млрд.

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Елена Иванова