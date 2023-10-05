Сбербанк собрал камни

Сбербанк запустил продажу бриллиантов для инвестиций и создания украшений, об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Там рассказали, что драгоценные камни уже приобрели несколько человек. В банке уточнили, что купить бриллианты могут клиенты с премиальными пакетами услуг. При этом если после приобретения драгоценный камень не остался на ответственное хранение у производителя, то при обратной продаже придется провести его повторную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На новую услугу «Сбера» будет спрос, уверен представитель ювелирной компании My Diamonds Вячеслав Манукьян:

«Я считаю, что банк очень неплохо использует и монетизирует свое имя. Одно дело — покупать камни у ювелира, которого вам посоветовали или которого вы нашли с помощью рекламы. При этом не все игроки рынка, скажем так, честные.

Они могут немножечко приукрасить характеристики камня, что-то недоговорить. В итоге бриллиант средней ценовой категории придется покупать дорого.

Сбербанк — это все-таки имя. Кроме того, клиенту всегда есть куда прийти и предъявить претензии. Безусловно, спрос на эту услугу будет.

Мне такие шаги всегда нравятся, потому что это стимулирует конкуренцию, наше развитие.

Значит, будем придумывать, как нам еще привлечь к себе клиентов ценой, качеством, обслуживанием, сервисом и так далее.

Предложение "Сбера" будет интересно людям, которые планируют таким образом вложить деньги. Кроме того, возможно, они будут делать украшения, а не просто рассматривают бриллианты как инвестиционные камни.

Если же они приобретаются с этой целью, то обычно покупатели выбирают экземпляры с высокими характеристиками, которые носить, по меньшей мере, опасно, они слишком дорогие».

В Сбербанке пояснили, что драгоценные камни имеют более сложное ценообразование, чем золото, в частности, при их оценке имеют значение не только вес, но также форма, цвет и качество.

Бриллианты как инвестиционный инструмент можно считать беспроигрышным при долгосрочном вложении, рассказал эксперт журнала «Экспо-ювелир» Виктор Субботин:

«Инвестиции в бриллианты — это довольно-таки хорошее решение наряду с драгоценными металлами.

Натуральные камни год от года показывают стабильный рост, инвестор практически всегда видит положительную динамику.

Да, есть корреляция с курсом доллара в этом плане, но все равно бриллианты за всю свою историю еще ни разу не дешевели.

Вместе с тем в текущих условиях прогнозировать доходность таких инвестиций очень сложно. Гарантировать рост можно, но сколько он составит год к году, тяжело спрогнозировать. Например, по золоту он был в районе 20%. Бриллианты в этом же коридоре находятся».

В 2022 году были приняты поправки в Налоговый кодекс, установившие нулевую ставку НДС при покупке бриллиантов у банков. В конце сентября 2023-го Минфин выступил за бессрочную пролонгацию этого решения.

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Андрей Загорский