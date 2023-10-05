Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сбербанк собрал камни

Будет ли пользоваться спросом предложение о покупке бриллиантов

Сбербанк запустил продажу бриллиантов для инвестиций и создания украшений, об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Там рассказали, что драгоценные камни уже приобрели несколько человек. В банке уточнили, что купить бриллианты могут клиенты с премиальными пакетами услуг. При этом если после приобретения драгоценный камень не остался на ответственное хранение у производителя, то при обратной продаже придется провести его повторную экспертизу.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На новую услугу «Сбера» будет спрос, уверен представитель ювелирной компании My Diamonds Вячеслав Манукьян:

«Я считаю, что банк очень неплохо использует и монетизирует свое имя. Одно дело — покупать камни у ювелира, которого вам посоветовали или которого вы нашли с помощью рекламы. При этом не все игроки рынка, скажем так, честные.

Они могут немножечко приукрасить характеристики камня, что-то недоговорить. В итоге бриллиант средней ценовой категории придется покупать дорого.

Сбербанк — это все-таки имя. Кроме того, клиенту всегда есть куда прийти и предъявить претензии. Безусловно, спрос на эту услугу будет.

Мне такие шаги всегда нравятся, потому что это стимулирует конкуренцию, наше развитие.

Значит, будем придумывать, как нам еще привлечь к себе клиентов ценой, качеством, обслуживанием, сервисом и так далее.

Предложение "Сбера" будет интересно людям, которые планируют таким образом вложить деньги. Кроме того, возможно, они будут делать украшения, а не просто рассматривают бриллианты как инвестиционные камни.

Как ослабление курса рубля компенсировало снижение мировых цен на бриллианты

Если же они приобретаются с этой целью, то обычно покупатели выбирают экземпляры с высокими характеристиками, которые носить, по меньшей мере, опасно, они слишком дорогие».

В Сбербанке пояснили, что драгоценные камни имеют более сложное ценообразование, чем золото, в частности, при их оценке имеют значение не только вес, но также форма, цвет и качество.

Бриллианты как инвестиционный инструмент можно считать беспроигрышным при долгосрочном вложении, рассказал эксперт журнала «Экспо-ювелир» Виктор Субботин:

«Инвестиции в бриллианты — это довольно-таки хорошее решение наряду с драгоценными металлами.

Натуральные камни год от года показывают стабильный рост, инвестор практически всегда видит положительную динамику.

Да, есть корреляция с курсом доллара в этом плане, но все равно бриллианты за всю свою историю еще ни разу не дешевели.

Из-за чего АЛРОСА на время отказалась от продажи драгоценных камней

Вместе с тем в текущих условиях прогнозировать доходность таких инвестиций очень сложно. Гарантировать рост можно, но сколько он составит год к году, тяжело спрогнозировать. Например, по золоту он был в районе 20%. Бриллианты в этом же коридоре находятся».

В 2022 году были приняты поправки в Налоговый кодекс, установившие нулевую ставку НДС при покупке бриллиантов у банков. В конце сентября 2023-го Минфин выступил за бессрочную пролонгацию этого решения.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...