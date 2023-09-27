Лучшие друзья рублей

Доходность продаж бриллиантов, несмотря на снижение цен в долларах, показывает рост в рублях за счет ослабления национальной валюты. Сильнее всего падают цены на недорогие бриллианты, более редкие дешевеют медленнее. Мировой рынок ювелирных изделий с бриллиантами, по оценкам АЛРОСА, покажет небольшое снижение по итогам года до $82–84 млрд, однако, поддерживаемый активностью покупателей из Азиатско-Тихоокеанского региона, все равно окажется выше допандемийного уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Доходность бриллиантовых корзин АЛРОСА в рублях выросла, несмотря на снижение цен на драгоценные камни на мировом рынке, говорится в докладе компании «Инвестиции в бриллианты» (есть у “Ъ”). В 2022 году компания предложила инвесторам инвестиционные бриллианты: корзины, состоящие из 18–22 бесцветных камней от 0,3 до 1,99 карата, и редкие бриллианты размером от двух карат с высокими характеристиками цвета и качества.

Сильнее других снижение цен затронуло относительно недорогие бриллианты массой 0,3–2 карата и не очень высокого качества. За последние 11 месяцев их стоимость в долларах упала на 16%, однако рублевая доходность без учета налогов за счет падения национальной валюты выросла на 46%. В этом сегменте давление на цены оказывает высокая конкуренция с синтетическими бриллиантами, выращенными в лаборатории.

В более дорогих сегментах наблюдается более скромное снижение долларовых цен и более высокий рост доходности в рублях. Камни с высокими цветокачественными характеристиками продолжают пользоваться спросом, отметила АЛРОСА в своем докладе. Изменение стоимости по всему ассортименту редких бриллиантов АЛРОСА с октября 2022 по сентябрь 2023 года составило минус 5,8% в долларах и плюс 64% в рублях. Стоимость круглых трехкаратных инвестиционных бриллиантов снизилась в среднем на 9,5% в долларах и выросла на 58% в рублях, тогда как пятикаратные бриллианты подешевели на 4% в долларах при росте рублевых цен на 67%.

За первое полугодие 2023 года выручка АЛРОСА по МСФО удержалась примерно на уровне прошлого года, составив 188,2 млрд руб., тогда как чистая прибыль компании снизилась на 35% год к году, до 55,6 млрд руб. Введение экспортных пошлин, зависящих от курса доллара, снизит маржинальность АЛРОСА: по расчетам аналитиков «Моих инвестиций», эффект пошлин на EBITDA составит 11–15%.

Мировой спрос на алмазы снизится, следует из доклада АЛРОСА: по прогнозу компании, в 2023 году давление на алмазно-бриллиантовый рынок будет сохраняться по причине ужесточения денежно-кредитной политики в США и Европе, инфляции, экономической неопределенности и более медленного, чем ожидалось, восстановления китайского рынка. АЛРОСА по просьбе Индии приостановила продажи алмазов в сентябре и октябре для стабилизации рынка. По оценкам компании, продажи ювелирных изделий с бриллиантами в мире по итогам года незначительно снизятся по сравнению с 2022 годом и составят $82–84 млрд, что все равно выше допандемийного уровня. Основным драйвером роста будет выступать Азиатско-Тихоокеанский регион.

Ювелирные изделия и цветные камни, согласно ежегодным обзорам Knight Frank Wealth Report, регулярно входят в топ-10 объектов для инвестиций частных лиц, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. Такие объекты инвестиций носят, в отличие от инвестиций в финансовые активы и недвижимость, более консервативный характер, но регулярно показывают стабильные прирост стоимости. За десять лет рост стоимости приобретенных ювелирных изделий инвестиционного качества составил 67%. Инвестиционные продукты с драгоценными камнями полностью компенсируют инфляцию, отмечает аналитик, а по ряду позиций дают доходность, превышающую доходность фондовых индексов в «бычий» период.

Евгений Зайнуллин