Госдума приняла закон об изменении бюджетного правила

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в Бюджетный кодекс, которые закрепляют с 2024 года новую схему для определения базовых нефтегазовых доходов госбюджета. Согласно поправкам, определяться они будут в зависимости от стоимости нефти, природного газа, экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5. Закон также устанавливает расчет бюджетного правила из базовой цены на нефть на уровне $60 за баррель.

Согласно документу, базовые цены на нефть и природный газ с 2027 года могут ежегодно индексироваться на 2% на уровне валютной инфляции. Базовая экспортная цена на природный газ принята на уровне среднегодовой — $250 за 1 тыс. куб. м. Базовые цены для бензина класса АИ-92 и дизтоплива класса 5 устанавливаются исходя из среднегодовых экспортных цен.

В настоящее время действует бюджетное правило, согласно которому дополнительные доходы бюджета от продажи нефти сверх базовой цены направляются в Фонд национального благосостояния. По данным Минфина, в 2023 году планка, рассчитанная от нефтегазовых доходов, составляет 8,9 трлн руб., 900 млрд руб. из которых направляются в ФНБ. 22 сентября глава Минэкономики Максим Решетников сообщал, что экспортные цены на российскую нефть в 2024–2026 годах составят около $70 за баррель. «Это довольно консервативная оценка. Сейчас цены в рублях выше прогнозных примерно на 20%»,— сказал он.

Подробнее о коррекции бюджетного правила — в материале «Ъ» «Счетная палата присмотрелась к бюджету».