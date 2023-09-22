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Коммерсантъ FM
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Ненефтегазовые доходы бюджета в 2024 году должны вдвое превысить нефтегазовые

В 2024 году доход российского бюджета ожидается в размере 35 трлн руб. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства во время обсуждения проекта трехлетнего бюджета РФ. Ненефтагозовые доходы в следующем году должны вдвое превысить нефтегозовые.

По словам премьер-министра, предельный размер расходов бюджета в 2024 году запланирован на уровне 36,6 трлн руб., на нацпроекты в следующем году планируется выделить около 3 трлн руб. На выполнение инициатив социально-экономического развития в течение трех лет запланировано потратить 760 млрд руб, добавил господин Мишустин.

«Основные параметры бюджета сформированы исходя из подходов, одобренных на совещании у президента. Такой существенный рост станет возможен благодаря дальнейшему развитию нашей экономики»,— сказал премьер.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство предложило скорректировать параметры расчета нефтегазовых доходов. «Если в этом году мы рассчитывали базовые нефтегазовые доходы, исходя из номинальной цифры в 8 трлн рублей, то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчета базовых нефтегазовых доходов, исходя из базовой цены на нефть. Это $60 за баррель»,— сообщил министр.

Согласно материалам правительства, в 2025-м доходы бюджета ожидаются в размере 33,5 трлн руб., в 2026-м — 34,1 трлн руб. В актуальном бюджете доходы в 2024 и 2025 году заложены на уровне 27,2 и 27,9 трлн руб. Расходы, согласно новому проекту бюджета, в 2025 вырастут на 18% (до 35,6 трлн руб.). В 2026 году они ожидаются на уровне 29,2 трлн руб.

Лусине Баласян

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