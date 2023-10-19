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Коммерсантъ FM
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Ученые взяли образцы рыбы из воды рядом с «Фукусимой-1»

Международная группа ученых собрала образцы рыбы вблизи японского порта Хисанохама, который расположен неподалеку от «Фукусимы-1», сообщает Reuters. Это первое исследование состояния рыбы после того, как Япония начала сброс воды с АЭС в августе текущего года. Собранные под наблюдением специалистов МАГАТЭ образцы будут направлены в лаборатории Китая, Южной Кореи и Канады для получения независимых и наиболее объективных результатов проверки.

«Японское правительство попросило нас сделать это, и одна из причин, по которой они хотят, чтобы мы это сделали, в том, чтобы попытаться укрепить доверие к данным, которые предоставляет Япония»,— сказал научный сотрудник МАГАТЭ, курирующий исследование, Пол Макгиннити.

В 2011 году на АЭС «Фукусима-1» произошла авария, спровоцированная цунами. Воду, которую затем использовали для охлаждения реакторов, после очистки хранили в резервуарах. 24 августа оператор АЭС Tokyo Electric Power начал сброс очищенной от радиоактивных веществ воды в океан. Против сброса воды выступил Китай, который запретил импорт японской рыбы и морепродуктов. 16 октября ввоз рыбы и морепродуктов из Японии ограничила и Россия. Министерство иностранных дел Японии выразило сожаление по поводу решения России и призвало российскую сторону снять ограничения.

Кирилл Сарханянц

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