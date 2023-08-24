Китай назвал сброс Японией воды в океан с АЭС «Фукусима-1» крайне эгоистичным

Китай раскритиковал Японию за начало процесса сброса очищенной радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1». Южная Корея призвала Японию к ответственному раскрытию информации о сбросе воды, который продлится 30 лет. Тем временем в Сеуле задержаны 14 протестующих, которые вошли в здание посольства Японии, передает Reuters.

«Океан является общим достоянием всего человечества, и принудительное начало сброса воды с АЭС "Фукусима" в океан — это крайне эгоистичный и безответственный поступок, который игнорирует международные общественные интересы»,— говорится в комментарии МИД Китая (цитата по AFP).

Южная Корея ранее долгое время выступала против сброса воды в океан, но изменила свое мнение после одобрения таких шагов со стороны МАГАТЭ. Вместе с тем премьер Хан Док Су призвал Японию к прозрачности. Он отметил, что запрет на импорт рыбы из Японии, который был введен еще в 2011 году, будет отменен только после снижения общественной обеспокоенности.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году. Воду, которую использовали для охлаждения реакторов, после очистки хранили в резервуарах. Сегодня, 24 августа, Япония начала сброс этой воды в океан, несмотря на протесты Китая, экологических и рыболовецких организаций. МАГАТЭ одобрил планы Токио.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Тихом океане начинается долив».

Леонид Уварчев