МИД Японии призвал Россию снять ограничения на импорт японских морепродуктов

Министерство иностранных дел Японии выразило сожаление по поводу решения России ограничить импорт японских морепродуктов и рыбы из-за сброса очищенной от радиоактивных веществ воды с японской АЭС «Фукусима» в океан. МИД призвал российскую сторону снять ограничения.

«Было бы несправедливо ужесточать ограничения на импорт японских морепродуктов без научного обоснования. Это противоречит международному движению за ослабление или отмену ограничений на импорт продуктов питания из Японии. Недавнее решение России вызывает крайнее сожаление, и мы настоятельно призываем его отменить»,— говорится в сообщении на сайте МИДа.

Министерство напомнило, что Япония передала России подробные разъяснения о безопасности очищенной воды с АЭС «Фукусима-1». 15 октября по запросу российской стороны Япония передала РФ дополнительные материалы по сбросу воды. Сегодня, 16 октября, Россия ввела ограничения на импорт японских морепродуктов и рыбы.

В 2011 году на АЭС «Фукусима-1» произошла авария. Воду, которую использовали для охлаждения реакторов, после очистки хранили в резервуарах. 24 августа текущего года японская компания Tokyo Electric Power начала сброс очищенной от радиоактивных веществ воды в океан.

Эрдни Кагалтынов