Россия ограничила ввоз рыбы и морепродуктов из Японии

Россельхознадзор сообщил, что с сегодняшнего дня, 16 октября, присоединился к временным ограничительным мерам, введенным КНР, и ограничил импорт рыбы и морепродуктов из Японии. Китай ограничил импорт из-за сброса очищенной от радиоактивных веществ воды с японской АЭС «Фукусима» в океан. Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев говорил, что импорт рыбы из страны незначительный, в 2021 году он составил порядка 0,25% от общего российского импорта рыбы и морепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора»,— говорится в сообщении на сайте ведомства.

В 2011 году на АЭС «Фукусима-1» произошла авария. Воду, которую использовали для охлаждения реакторов, после очистки хранили в резервуарах. 24 августа 2023 года японская компания Tokyo Electric Power начала сброс очищенной от радиоактивных веществ воды в океан.

26 сентября Россельхознадзор сообщил, что по результатам исследования рыбной продукции, добытой вблизи места сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1», не выявил нарушений. Сегодня, 16 октября, МИД Японии сообщил, что передал российской стороне «дополнительную информацию» о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1».

Эрдни Кагалтынов