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Коммерсантъ FM
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Bild: Шольц покинул самолет перед вылетом из Тель-Авива из-за воздушной тревоги

Немецкий канцлер Олаф Шольц вместе с делегацией правительства ФРГ был вынужден срочно покинуть самолет перед вылетом из Тель-Авива в Каир из-за сигнала воздушной тревоги, передает Bild.

По данным издания, во время посадки немецких чиновников в самолет неподалеку от аэропорта Тель-Авива окрестности города подверглись обстрелу, сработала система ПВО «Железный купол». В итоге членов делегации господина Шольца попросили лечь на землю прямо на летном поле. Спустя некоторое время израильские службы безопасности позволили представителям правительства Германии вернуться в самолет.

Олаф Шольц 17 октября побывал в Израиле с «визитом солидарности». Он встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и заявил, что полностью поддерживает действия Тель-Авива в борьбе с палестинским исламским движением «Хамас». Канцлер ФРГ осудил атаку «Хамаса» на Израиль и назвал ее «беспрецедентным нападением».

Война Израиля и «Хамаса», начавшаяся утром 7 октября с атаки израильских территорий палестинскими боевиками, продолжается уже десять дней. По последним данным, за это время в Израиле погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число погибших превысило 3 тыс.

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