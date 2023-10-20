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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 604-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 20 октября

Президент Владимир Путин посетил штаб вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил ему о ходе военной операции на Украине. Президент США Джо Байден в обращением к нации заявил, что запросит у Конгресса дополнительные средства на помощь Украине и Израилю. США направили Украине дальнобойные ракеты ATACMS при условии, что их будут использовать в пределах «территории суверенной Украины», заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:46. В Белгородской области за сутки зафиксировали более 100 прилетов со стороны ВСУ. Во время обстрелов повреждены частный дом и линия электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

10:35. Украинские власти гордятся высоким уровнем свободы совести в стране и не собираются запрещать какие-либо организации. С таким утверждением выступил глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Украины Виктор Еленский.

10:14. Евро ниже 102 руб. на бирже.

9:16. Глава Пентагона на встрече с министром обороны Хорватии поблагодарил Хорватию за передачу Украине вертолетов Ми-8, пишет LIGA.net.

9:13. Помощь Украине является «разумной инвестицией», принесет дивиденды будущим поколениям, считает Байден.

9:12. Вашингтон не хочет, чтобы армия США воевала с российской, заявил Байден.

8:57. Президент США Джо Байден в обращением к нации заявил, что запросит у Конгресса дополнительные средства (СМИ писали о $100 млрд) на помощь Украине и Израилю.

8:57. Президент Владимир Путин посетил штаб вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил ему о ходе военной операции на Украине.

8:54. США направили Украине дальнобойные ракеты ATACMS при условии, что их будут использовать в пределах «территории суверенной Украины», заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Сколько конкретно ракет было передано Киеву, он уточнить отказался.

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