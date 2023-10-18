Протестующие против военных действий в Газе прорвались в здание конгресса США

В США демонстранты, выступающие за прекращение военной операции Израиля против движения «Хамас» в секторе Газа, прорвались в здание Капитолия, передает Fox News.

Телеканал со ссылкой на заявление местной полиции сообщает, что пропалестинские демонстранты не смогли пройти непосредственно в помещения Конгресса США, а расположились в холле здания. Сейчас полицейские пытаются разогнать толпу. Как отмечает Fox News, нескольких человек уже задержаны, а вокруг здания раздаются лозунги «прекращение огня сейчас».

При этом временный спикер Палаты представителей, республиканец Патрик Макгенри вышел с израильским флагом к демонстрантам, находящимся в здании Капитолия и вступил с ними в небольшую словесную перепалку.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет утром 7 октября. Израиль сообщал более чем о 1,4 тыс. жертвах конфликта, Палестина — о 3 тыс. По данным Всемирной организации здравоохранения, половина погибших в секторе Газа — женщины и дети.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».

Александр Кислов