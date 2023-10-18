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Коммерсантъ FM
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Ford оценил инициативу Байдена по экономии топлива в $1 млрд возможных штрафов

Американский автоконцерн Ford оценил влияние инициативы администрации президента США Джо Байдена о повышении стандартов экономии топлива в $1 млрд возможных штрафов в период с 2027-го по 2032 годы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Это вызывает тревогу само по себе и грозит существенными экономическими трудностями для Ford»,— заявили представители компании. Новые экологические нормы затронут производителей внедорожников и грузовиков, пишет агентство. Закон сильнее всего повлияет на Ford, General Motors Co. и Stellantis NV.

Инициатива администрации Джо Байдена призвана уменьшить количество вредных выбросов и простимулировать переход на электромобили. Национальное управление безопасности дорожного движения США предложило к 2032 году ввести средний показатель расхода топлива и установить его на уровне 58 миль на галлон.

В середине сентября работники «большой тройки» американской автопромышленности (Ford, General Motors Co. и Stellantis NV) начали одну из крупнейших забастовок в истории. Бастующие требуют увеличения зарплат и льгот. В ответ компании заявляют, что это обанкротит бизнес.

Подробнее о последствиях забастовки United Auto Workers в США, читайте в материале «Ъ FM».

Александра Горошилова

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