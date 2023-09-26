Зарубежные СМИ: Каковы последствия забастовки United Auto Workers в США?

Компания Ford поставила на паузу строительство крупного завода в Мичигане, это произошло в разгар предвыборной кампании и крупной забастовки рабочих. Профсоюзы теперь готовы протестовать с удвоенной силой, а главные кандидаты в президенты пытаются использовать этот фактор в своих программах. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dieu-Nalio Chery, Reuters Фото: Dieu-Nalio Chery, Reuters

Забастовка профсоюза United Auto Workers началась 15 сентября на заводах Ford Motor, Stellantis и General Motors. Спустя неделю она охватила уже 38 предприятий в 20 штатах: число бастующих увеличилось в полтора раза, до 18 тыс. рабочих.

Но заводы Ford профсоюз из своего черного списка исключил: «Удалось договориться по системе уровней зарплат, возвращению их индексации и по улучшению формулы участия в прибыли компании»,— цитирует CNBC президента профсоюза Шона Фэйна. Также организация добилась права бастовать по поводу закрытия заводов в течение срока действия достигнутых договоренностей.

Этим компания и воспользовалась: Ford объявила о приостановке строительства завода стоимостью $3,5 млрд в Мичигане. Предприятие должно было производить аккумуляторы для электромобилей по контракту с китайской компанией.

Планы обеспокоили конгрессменов-республиканцев, напоминает Bloomberg. Они потребовали от Ford раскрыть детали соглашения с партнерами. «Нельзя позволять китайским фирмам влиять на американскую промышленность»,— цитирует Politico сенатора Марка Рубио.

В компании не стали уточнять причины приостановки строительства, отметив лишь, что берут паузу до «выяснения конкурентоспособности» проекта. «Это позорная, едва завуалированная угроза со стороны Ford сократить рабочие места,— цитирует Bloomberg Шона Фэйна. — Мало того, что большая тройка автопроизводителей закрыла 65 заводов за последние 20 лет, так теперь они хотят пригрозить нам закрытием заводов, которые еще даже не запущены».

«Хотя я поддерживаю решение Ford, президент Байден должен положить конец своей политике в отношении выхлопных труб»,— цитирует Detroit News республиканца Джона Муленара. Издание напоминает о намеченном визите президента в Мичиган, где он должен встретиться с бастующими рабочими.

27 сентября в штат приедет и Дональд Трамп, который также обратится к работникам. Он критиковал Байдена за стремление увеличить количество электромобилей, утверждая, что переходный период приведет к сокращению рабочих мест.

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