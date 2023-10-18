Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дональд Туск пришел исправить

После парламентских выборов Польша и Европа замерли в ожидании перемен или их отсутствия

Выборы в Сейм Польши завершились, однако ожесточенная борьба за власть в республике только начинается. Президент Анджей Дуда не спешит назначать ответственного за формирование правительства, хотя ранее намекал, что даст это право победившей по голосам, но фактически проигравшей выборы и пока еще правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского. Дональд Туск — лидер оппозиции, которая на троих завоевала большинство в нижней палате парламента,— призывает главу государства поскорее предоставить коллективным победителям возможность заняться созданием нового правительства. В Брюсселе, где не скрывали радости от исхода польских выборов, с напряжением ждут развития ситуации.

Лидер ведущей оппозиционной силы — «Гражданской коалиции» — Дональд Туск

Лидер ведущей оппозиционной силы — «Гражданской коалиции» — Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel, Reuters

Лидер ведущей оппозиционной силы — «Гражданской коалиции» — Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel, Reuters

Окончательные подсчеты итогов парламентских выборов в Польше зафиксировали победу правящей партии ПиС с результатом 35,3% голосов. Этого не хватит для формирования нового правительства. Жестко оппозиционные властям силы — «Гражданская коалиция» (30,7%), «Третий путь» (14,4%) и «Новые левые» (8,6%) — расположились вслед за победителем и суммарно набрали почти 54% голосов. Финишировавшая пятой «Конфедерация» (7,1%) могла бы оказаться спасением для ПиС, но ее мандатов не хватит для того, чтобы команда консерваторов Ярослава Качиньского осталась у власти на третий срок.

В итоге мандаты в 460-местном Сейме распределятся так: ПиС — 194 кресла, «Гражданская коалиция» — 157, «Третий путь» — 65, «Новые левые» — 26, «Конфедерация» — 18.

Таким образом, три оппозиционные партии в сумме получили 248 мест, что больше минимально необходимого большинства.

В такой ситуации, казалось бы, ответ на вопрос, «кому заниматься формированием правительства», не должен вызывать никаких сомнений. Однако президент Анджей Дуда, тесно связанный с ПиС, еще на этапе подсчета голосов, когда уже вырисовывались перспективы проигрыша правящей партии, однозначно намекнул: право первой попытки сформировать кабинет будет отдано «победителю».

При этом глава государства призвал не спешить и дождаться «окончательных результатов».

Проблема в том, что победителями себя объявили все: ПиС — потому, что финишировала первой, а оппозиция — потому, что суммарно обошла консерваторов.

И хотя результаты были уже окончательными, это не заставило господина Дуду поторопиться. В пресс-службе президента Польши пояснили, что ситуация «сложная и требует анализа», а сам глава государства «не исключает ни одного варианта».

С тем, что обстановка требует дополнительных размышлений, конечно, не согласился Дональд Туск. Политик, который уже был премьером республики с 2007 по 2014 год, а затем отправился на работу в Брюссель, обратился к господину Дуде «со страстным призывом», потребовав от него «энергичных и быстрых решений», которых, по его словам, «ждут люди». «Победившие демократические партии находятся в постоянном контакте и готовы в любое время взять на себя ответственность за управление страной»,— заверил господин Туск.

При этом слова лидера «Гражданской коалиции» выдают в нем не только желание поскорее перехватить власть (в конце концов, первое заседание Сейма должно состояться не ранее 14 ноября), но и, возможно, тревогу за то, что оппозиционная коалиция может и не сложиться.

Во всяком случае, как отмечают эксперты, предполагаемый союз «Гражданской коалиции», «Третьего пути» и «Новых левых» исходит из соображений политической целесообразности, а не близости идеологических позиций.

Наиболее слабым звеном в этом объединении считается созданная специально под выборы из нескольких сил коалиция «Третий путь», которая теоретически могла бы составить компанию и партии Ярослава Качиньского. И тот факт, что ее автоматически записали в союзники к господину Туску, обусловлен исключительно ее предвыборной риторикой, которая, как известно, после завершения голосования иногда может меняться.

К тому же «Третий путь» — сила не однородная, состоящая из партии «Польша 2050» во главе с Шимоном Головней и Польской коалиции, костяк которой составляет Польская народная партия во главе с Владиславом Косиняк-Камышем. Заявления этих двух политиков после выборов внесли интригу в дальнейшее развитие событий. Так, господин Головня подчеркнул, что 15 октября в республике «на наших глазах творилась история», а потому «серьезных проблем с формированием правительства» возникнуть не должно. И эти слова были восприняты как подтверждение будущего союза с господином Туском.

Однако господин Косиняк-Камыш внес в перспективы объединения нотку скептицизма. Вначале он напрочь отвергал идею объединения с ПиС, а спустя несколько дней подчеркнул, что «ничего не решено», и заверил, что «никакие идеологические вопросы не могут быть предметом коалиционного соглашения». В частности, это вопрос абортов, которые оказались жестко ограничены во время восьмилетнего правления ПиС и проведение которых теперь хотят облегчить «Гражданская коалиция» и «Новые левые». При этом господин Косиняк-Камыш признал, что его избиратели не хотели бы союза с ПиС.

Кроме того, политик призвал Анджея Дуду не просто проанализировать ситуацию, а провести переговоры со всеми политическими силами, прошедшими в Сейм, и лишь после этого назначать ответственного за формирование правительства. По мнению ряда аналитиков, своей риторикой один из лидеров «Третьего пути» будто намекает на готовность к серьезному торгу и открытость к различным предложениям.

Между тем большинство соседей Польши в Евросоюзе не скрывали радости в связи с фактическим поражением ПиС и также с нетерпением ждут, когда господин Туск приступит к формированию правительства.

За годы правления партии Ярослава Качиньского официальная Варшава привела республику к конфликту с Брюсселем, а европейские дипломаты и политики анонимно выражали опасение, что третий срок консерваторов в Польше обернется кризисом ЕС и может вовсе подорвать европейское единство.

Как парламентские выборы спровоцировали кризис в отношениях Варшавы с внешним миром

Сейчас в ЕС ожидают, что власть все-таки перейдет от евроскептиков к европоориентированным силам, после чего, возможно, даже восстановится базовая после выхода Великобритании из союза ось Париж—Берлин—Варшава. В контексте планирующегося расширения ЕС в Брюсселе надеются, что при Дональде Туске Польша не будет возражать против изменения правил консенсуса при принятии общих решений. А это позволит интегрировать в объединение государства Восточных Балкан и других кандидатов без опасений, что они станут в какой-то момент «новой Польшей» образца ПиС или «новой Венгрией» образца премьера Виктора Орбана, вечно сопротивляющихся Брюсселю и подрывающих общую линию.

Скорее всего, в ближайшие месяцы в Польше действительно произойдет смена правящих сил. Однако ждать ли резкой смены курса не только в риторике, но и в политике — еще большой вопрос.

Дело в том, что как минимум до 2025 года предполагаемой команде Дональда Туска придется находить общий язык с президентом Анджеем Дудой, у которого с ПиС было полное взаимопонимание. А тот факт, что глава государства способен наложить вето на любой законопроект Сейма, на преодоление которого у нынешней оппозиции не хватит мандатов, ставит под сомнение перспективы многих их предвыборных обещаний. Кроме того, многочисленные госинституты и учреждения наполнены сторонниками все еще правящей партии — и с этим тоже придется считаться.

Алексей Забродин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...