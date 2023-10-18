Дональд Туск пришел исправить

Выборы в Сейм Польши завершились, однако ожесточенная борьба за власть в республике только начинается. Президент Анджей Дуда не спешит назначать ответственного за формирование правительства, хотя ранее намекал, что даст это право победившей по голосам, но фактически проигравшей выборы и пока еще правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского. Дональд Туск — лидер оппозиции, которая на троих завоевала большинство в нижней палате парламента,— призывает главу государства поскорее предоставить коллективным победителям возможность заняться созданием нового правительства. В Брюсселе, где не скрывали радости от исхода польских выборов, с напряжением ждут развития ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер ведущей оппозиционной силы — «Гражданской коалиции» — Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel, Reuters Лидер ведущей оппозиционной силы — «Гражданской коалиции» — Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel, Reuters

Окончательные подсчеты итогов парламентских выборов в Польше зафиксировали победу правящей партии ПиС с результатом 35,3% голосов. Этого не хватит для формирования нового правительства. Жестко оппозиционные властям силы — «Гражданская коалиция» (30,7%), «Третий путь» (14,4%) и «Новые левые» (8,6%) — расположились вслед за победителем и суммарно набрали почти 54% голосов. Финишировавшая пятой «Конфедерация» (7,1%) могла бы оказаться спасением для ПиС, но ее мандатов не хватит для того, чтобы команда консерваторов Ярослава Качиньского осталась у власти на третий срок.

В итоге мандаты в 460-местном Сейме распределятся так: ПиС — 194 кресла, «Гражданская коалиция» — 157, «Третий путь» — 65, «Новые левые» — 26, «Конфедерация» — 18.

Таким образом, три оппозиционные партии в сумме получили 248 мест, что больше минимально необходимого большинства.

В такой ситуации, казалось бы, ответ на вопрос, «кому заниматься формированием правительства», не должен вызывать никаких сомнений. Однако президент Анджей Дуда, тесно связанный с ПиС, еще на этапе подсчета голосов, когда уже вырисовывались перспективы проигрыша правящей партии, однозначно намекнул: право первой попытки сформировать кабинет будет отдано «победителю».

При этом глава государства призвал не спешить и дождаться «окончательных результатов».

Проблема в том, что победителями себя объявили все: ПиС — потому, что финишировала первой, а оппозиция — потому, что суммарно обошла консерваторов.

И хотя результаты были уже окончательными, это не заставило господина Дуду поторопиться. В пресс-службе президента Польши пояснили, что ситуация «сложная и требует анализа», а сам глава государства «не исключает ни одного варианта».

С тем, что обстановка требует дополнительных размышлений, конечно, не согласился Дональд Туск. Политик, который уже был премьером республики с 2007 по 2014 год, а затем отправился на работу в Брюссель, обратился к господину Дуде «со страстным призывом», потребовав от него «энергичных и быстрых решений», которых, по его словам, «ждут люди». «Победившие демократические партии находятся в постоянном контакте и готовы в любое время взять на себя ответственность за управление страной»,— заверил господин Туск.

При этом слова лидера «Гражданской коалиции» выдают в нем не только желание поскорее перехватить власть (в конце концов, первое заседание Сейма должно состояться не ранее 14 ноября), но и, возможно, тревогу за то, что оппозиционная коалиция может и не сложиться.

Во всяком случае, как отмечают эксперты, предполагаемый союз «Гражданской коалиции», «Третьего пути» и «Новых левых» исходит из соображений политической целесообразности, а не близости идеологических позиций.

Наиболее слабым звеном в этом объединении считается созданная специально под выборы из нескольких сил коалиция «Третий путь», которая теоретически могла бы составить компанию и партии Ярослава Качиньского. И тот факт, что ее автоматически записали в союзники к господину Туску, обусловлен исключительно ее предвыборной риторикой, которая, как известно, после завершения голосования иногда может меняться.

К тому же «Третий путь» — сила не однородная, состоящая из партии «Польша 2050» во главе с Шимоном Головней и Польской коалиции, костяк которой составляет Польская народная партия во главе с Владиславом Косиняк-Камышем. Заявления этих двух политиков после выборов внесли интригу в дальнейшее развитие событий. Так, господин Головня подчеркнул, что 15 октября в республике «на наших глазах творилась история», а потому «серьезных проблем с формированием правительства» возникнуть не должно. И эти слова были восприняты как подтверждение будущего союза с господином Туском.

Однако господин Косиняк-Камыш внес в перспективы объединения нотку скептицизма. Вначале он напрочь отвергал идею объединения с ПиС, а спустя несколько дней подчеркнул, что «ничего не решено», и заверил, что «никакие идеологические вопросы не могут быть предметом коалиционного соглашения». В частности, это вопрос абортов, которые оказались жестко ограничены во время восьмилетнего правления ПиС и проведение которых теперь хотят облегчить «Гражданская коалиция» и «Новые левые». При этом господин Косиняк-Камыш признал, что его избиратели не хотели бы союза с ПиС.

Кроме того, политик призвал Анджея Дуду не просто проанализировать ситуацию, а провести переговоры со всеми политическими силами, прошедшими в Сейм, и лишь после этого назначать ответственного за формирование правительства. По мнению ряда аналитиков, своей риторикой один из лидеров «Третьего пути» будто намекает на готовность к серьезному торгу и открытость к различным предложениям.

Между тем большинство соседей Польши в Евросоюзе не скрывали радости в связи с фактическим поражением ПиС и также с нетерпением ждут, когда господин Туск приступит к формированию правительства.

За годы правления партии Ярослава Качиньского официальная Варшава привела республику к конфликту с Брюсселем, а европейские дипломаты и политики анонимно выражали опасение, что третий срок консерваторов в Польше обернется кризисом ЕС и может вовсе подорвать европейское единство.

Сейчас в ЕС ожидают, что власть все-таки перейдет от евроскептиков к европоориентированным силам, после чего, возможно, даже восстановится базовая после выхода Великобритании из союза ось Париж—Берлин—Варшава. В контексте планирующегося расширения ЕС в Брюсселе надеются, что при Дональде Туске Польша не будет возражать против изменения правил консенсуса при принятии общих решений. А это позволит интегрировать в объединение государства Восточных Балкан и других кандидатов без опасений, что они станут в какой-то момент «новой Польшей» образца ПиС или «новой Венгрией» образца премьера Виктора Орбана, вечно сопротивляющихся Брюсселю и подрывающих общую линию.

Скорее всего, в ближайшие месяцы в Польше действительно произойдет смена правящих сил. Однако ждать ли резкой смены курса не только в риторике, но и в политике — еще большой вопрос.

Дело в том, что как минимум до 2025 года предполагаемой команде Дональда Туска придется находить общий язык с президентом Анджеем Дудой, у которого с ПиС было полное взаимопонимание. А тот факт, что глава государства способен наложить вето на любой законопроект Сейма, на преодоление которого у нынешней оппозиции не хватит мандатов, ставит под сомнение перспективы многих их предвыборных обещаний. Кроме того, многочисленные госинституты и учреждения наполнены сторонниками все еще правящей партии — и с этим тоже придется считаться.

Алексей Забродин