Дональд Туск расконсервировал Польшу

Остававшаяся правящей два срока подряд правая партия «Право и справедливость» (ПиС) заняла первое место на состоявшихся 15 октября выборах в Сейм Польши. Однако показанный результат, скорее всего, не позволит ей сформировать правительство, поскольку добиться большинства у партии Ярослава Качиньского не выйдет даже в коалиции с ультраправой «Конфедерацией». Оппозиционная «Гражданская платформа» во главе с экс-премьером Дональдом Туском уже готовится к переговорам о коалиции с финишировавшими на третьем и четвертом местах «Третьим путем» и «Новыми левыми». Более половины поляков, похоже, устали от правления консерваторов и мечтают о переменах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер партии «Гражданская коалиция», экс-премьер Польши Дональд Туск (в центре) доволен результатами выборов

Фото: Kacper Pempel , Reuters Лидер партии «Гражданская коалиция», экс-премьер Польши Дональд Туск (в центре) доволен результатами выборов

Фото: Kacper Pempel , Reuters

Состоявшиеся в Польше парламентские выборы уже назвали историческими сразу по нескольким причинам. Во-первых, 15 октября на участках была зафиксирована рекордная за более чем 30 лет явка, которая, как сообщила Gazeta Wyborcza, составила 72,9%. По словам председателя Государственной избирательной комиссии Сильвестра Марчиняка, подобной активности граждан республика не знала с 1989 года, когда на первых демократических выборах после десятилетий коммунистического правления голосовать пришли 63% электората. Для сравнения: на парламентских выборах 2019 года явка оказалась на уровне 61,74%, что, конечно, тоже немало. Однако учитывая, как часто во время нынешней кампании голосование-2023 называли важнейшим с 1989 года, поляки с этим суждением солидаризировались.

Оценил ответственность избирателей даже связанный с ПиС президент Анджей Дуда, которого в целом результаты голосования вряд ли обрадовали. По словам политика, «каждые выборы — это проверка зрелости общества», и он благодарен всем полякам за столь «гигантскую явку».

Во-вторых, историчность момента заключалась в реальном шансе оппозиции перехватить власть у правящей уже два срока с 2015 года ПиС.

Консерваторы во главе с Ярославом Качиньским за восемь лет настолько увлеклись «особым путем» Польши, что в Европе всерьез опасались катастрофических последствий для единства континента и страны в случае прихода ПиС на третий срок.

Постоянные идеологические склоки с Брюсселем и соседями, включая Украину, довели до того, что правящие элиты большинства стран континента, не говоря уже о евробюрократии, почти не скрывали желания стать свидетелями победы оппозиции.

Примечательно, что с союзниками у правящей партии было туго и внутри страны. Единственной партией, которая могла бы войти в коалицию с командой господина Качиньского, называлась ультраправая «Конфедерация». Остальные же крупные политические силы, несмотря на некоторые разногласия, еще на этапе предвыборной кампании ушли в жесткую оппозицию к ПиС.

Уже первые экзит-полы вечером 15 октября продемонстрировали, что ПиС побеждает на выборах с поддержкой 36,7%, но теряет возможность самостоятельно сформировать правительство.

Вырисовывавшиеся расклады также показывали, что и коалиция с «Конфедерацией», набиравшей (по данным экзит-полов) 6,2%, не спасет консерваторов. Первые официальные подсчеты серьезно отличались от данных опросов и фиксировали куда более приемлемый для правящей партии результат — более 41%. Однако чем больше бюллетеней было подсчитано, тем хуже становилось положение консерваторов.

В итоге к моменту обработки 92,5% голосов ПиС набирала 36,2%, на втором месте шла «Гражданская коалиция» экс-премьера Дональда Туска (29,8%), а на третьей строчке расположилась сформированная специально под выборы проевропейская правоцентристская коалиция «Третий путь» (14,4%). Также в Сейм проходили «Новые левые» (8,4%) и «Конфедерация» (7,2%).

Таким образом, уже в понедельник начали вырисовываться дальнейшие политические перспективы. С одной стороны, «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Новые левые» суммарно набирали больше, чем ПиС и «Конфедерация».

И каждая из трех оппозиционных сил поздравляла поляков с «победой демократии» и «концом эпохи ПиС», с другой — сказать, что все три партии совпадают во взглядах и представляют естественных друг для друга союзников, было бы преувеличением. Однако эксперты подчеркивают, что реальный шанс отстранить от власти ПиС, скорее всего, станет для них достаточным основанием для формирования коалиционного правительства.

Проблема в том, что до прихода оппозиции к власти пройдут недели, а то и месяцы. Анджей Дуда уже заявил, что первую попытку сформировать правительство он предоставит победителю выборов, а это, как уже сейчас понятно, консерваторы Ярослава Качиньского.

Некоторые наблюдатели предположили, что в складывающейся ситуации ПиС могла бы попытаться перетянуть на свою сторону «Третий путь». Однако лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, составляющей основу «пути», заверил в радиоэфире, что голосовавшие за них избиратели «хотели перемен», а потому союз с ПиС невозможен. Что же до «Новых левых», то они остаются наиболее радикальными идеологическими оппонентами господина Качиньского, а потому их сотрудничество с Дональдом Туском фактически предопределено, несмотря на различия в политических программах.

Так или иначе, первое заседание Сейма нового созыва должно состояться спустя 30 дней после выборов — 14 ноября. На нем депутаты большинством голосом выберут спикера нижней палаты парламента и лишь затем смогут приступить к формированию правительства. Первым кандидатуры в премьеры и члены нового кабинета министров выдвинет президент Дуда. Затем, если депутаты не одобрят абсолютным большинством голосов ставленников главы государства, инициатива выдвижения претендентов на ключевые посты перейдет к парламентариям. Если и тут их постигнет неудача, то шанс предложить кандидатов снова окажется у президента. Так или иначе, путь к власти у оппозиции будет относительно долог и, вероятно, тернист.

Между тем в Европе в смене польского правительства, кажется, мало кто сомневается. Во всяком случае, на это точно надеются.

Подавляющее большинство западных СМИ сразу после первых экзит-полов вышли с публикациями, основной смысл которых сводился к одному: эпоха консервативной и евроскептической Польши уходит. На смену ей должна прийти евроориентированная, либеральная и толерантная республика. Эксперты ожидают, что новое правительство во главе с господином Туском развернет Польшу с «особого пути» и направит на общеевропейский. Восстановление более тесных отношений, вероятно, произойдет и с Украиной, с которой в пылу предвыборной борьбы представители ПиС умудрились серьезно разругаться. Зато на взаимодействии с Россией, кто бы ни оказался у власти, нынешние выборы никак не скажутся. На этом направлении у всех ведущих сил в республике наблюдается консенсус — разница лишь в оттенках.

В пользу того, что больше половины поляков устали от выбранного консерваторами курса, говорят и результаты устроенного властями референдума, посвященного проблемам миграции, пенсионного возраста, продаже госактивов иностранным компаниям и другим вопросам, выставляющим действующее правительство защитниками интересов республики в недружелюбном европейском окружении. По всем пунктам более 95% голосовавших на референдуме дали желаемые ПиС ответы. Проблема в том, что оппозиция призывала бойкотировать плебисцит, и в итоге явка на нем составила лишь 40%. Тем самым референдум оказался недействительным.

Так или иначе, как заявил Анджей Дуда, сначала надо «дождаться официальных результатов», после чего можно будет уже предметнее говорить о будущем. Как необходимо дождаться и результатов в Сенат, которые хотя и не повлияют на формирование правительства, но на перспективах общей политики республики, конечно, скажутся.

Алексей Забродин