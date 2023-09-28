Польша голосует против всех

С приближением парламентских выборов правящая в Польше партия «Право и справедливость» (ПиС) резко ужесточила риторику в адрес партнеров и спровоцировала сразу несколько международных скандалов. Стараясь не допустить к власти оппозиционную «Гражданскую коалицию» во главе с экс-премьером Дональдом Туском, власть выставляет себя единственной силой, способной защитить национальные интересы Польши, на которые покушаются все, включая Украину и руководство Евросоюза. В Брюсселе с трудом скрывают желание увидеть после 15 октября у руля страны другую политическую силу. Однако конфронтационная линия ПиС, похоже, приносит плоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pawel Maleckii / Agencja Wyborcza.pl, Reuters Фото: Pawel Maleckii / Agencja Wyborcza.pl, Reuters

За две с половиной недели до парламентских выборов в Польше правящая коалиция «Объединенные правые» (ее ядро составляет ПиС), согласно опросу United Surveys, удерживает лидерство с 33,8% голосов. На втором месте идет «Гражданская коалиция» Дональда Туска, которая может рассчитывать на 28,1%. Замыкает тройку коалиция «Третий путь» (9%), а вслед за ней с небольшим отставанием идут крайне правая партия «Конфедерация» (8,8%) и «Новые левые» (8,7%).

Издание Politico, высчитывающее общий показатель среди всех опросов, показывает для ПиС еще более благоприятную картину и отдает правящей партии 38% поддержки, в то время как «Гражданская коалиция» довольствуется 30%.

Во многом для того, чтобы удержать лидерство и остаться на третий с 2015 года срок у власти, ПиС «включила режим» крайнего консерватизма и пустилась во внешнеполитические скандалы, пытаясь предстать перед избирателем единственным защитником отечества и интересов республики, попавшей во враждебное и неблагодарное окружение.

Больше всего досталось Украине. С февраля 2022 года, когда на украинской территории начались полномасштабные боевые действия, Польша оказалась одним из ключевых союзников Киева, не только помогая соседу вооружениями и принимая миллионы беженцев, но и превратившись фактически в главный хаб для поставок военной помощи ВСУ и транспортной связи Украины с внешним миром. Варшава также активнее других продвигала перспективы интеграции Киева в евроатлантическое пространство.

С приближением выборов между двумя соседями как будто пробежала черная кошка. Дешевое украинское зерно, попадая в Польшу, начало бить по благосостоянию местных фермеров, которые составляют весомую часть электората ПиС, и партия встала на защиту своих избирателей. В первые месяцы зернового спора введенное Польшей (а затем и рядом других стран) эмбарго поддержала Еврокомиссия (ЕК). Но к 15 сентября, когда истекал запрет на поставки сельхозпродукции с Украины, в Брюсселе решили пересмотреть подход к проблеме и не поддержали пролонгацию эмбарго. Это не помешало польским властям наотрез отказаться пускать на свой рынок украинское зерно. Одновременно они ужесточили риторику в адрес Киева.

В итоге ситуация превратилась в полноценный политико-дипломатический скандал. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с «утопающим», а премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава «больше не будет передавать оружие» Киеву. Глава правительства, правда, потом оправдывался, что его не так поняли, но заявление уже подлило масла в огонь. Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН обвинил соседа в том, что его действия играют на руку Москве. Параллельно Киев подал иски во Всемирную торговую организацию против Польши, а также Венгрии и Словакии, возобновивших эмбарго вопреки мнению ЕК. «Зеленский никогда не должен больше оскорблять поляков»,— пригрозил господин Моравецкий.

«Если Украина не захочет дружить с Польшей, у нас все будет хорошо. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас вполне хорошо работающая страна. Сегодня Украина находится в беде. Украина должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала. Если нет, то, конечно, не надо ее принуждать»,— заявил 25 сентября министр канцелярии президента республики, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач, хотя профильные ведомства двух стран уже вели переговоры о компромиссах и, по сообщениям СМИ, взяли курс на улаживание вопроса.

А 26 сентября в газете Rzeczpospolita вышла статья с многозначительным заголовком: «Правда о ракете в Пшеводуве становится ближе. Мы знаем, чья это была пуля». Издание со ссылкой на источники в прокуратуре сообщило, что упавшая 15 ноября 2022 года на польской территории ракета C-300, в результате чего погибли два фермера, была украинской.

Впрочем, Варшава ссорится не только с Украиной. Достается и Германии — и не только в контексте старых требований ПиС к Берлину выплатить репарации за преступления времен Второй мировой войны. Началось все со слов спикера Сената Польши Томаша Гродзкого, представляющего «Гражданскую коалицию». Сославшись на данные СМИ, политик заявил, что за последние два с половиной года более 250 тыс. граждан стран Африки и Азии за взятки оформили польские рабочие визы. В Германии сопоставили эту информацию с возросшими случаями задержания нелегальных мигрантов на польско-немецкой границе, и канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовал от Варшавы провести расследование. «Я не хочу, чтобы Польша просто пропускала мигрантов»,— заявил канцлер. Глава МВД Германии Нэнси Фезер, в свою очередь, допустила восстановление пограничного контроля с республикой.

В итоге 27 сентября ФРГ действительно усилила контроль на границе. В Варшаве к тому моменту уже разразился скандал. Глава МИД республики Збигнев Рау потребовал от господина Шольца «уважать суверенитет» и «не вмешиваться во внутренние дела» Польши. По мнению господина Рау, немецкий канцлер ставит под угрозу «добрососедство» и пытается «давить» на польские власти в разгар избирательной кампании. Официальный представитель польского правительства Петр Мюллер 27 сентября и вовсе заявил, что это не от Польши надо отгораживаться, а Польше, возможно, стоит усилить контроль на границе с Германией. По его мнению, с юга — из Италии через Германию — грозят хлынуть орды нелегальных мигрантов, и это может произойти «в любой момент».

Так или иначе, за нынешнюю избирательную кампанию от польских властей досталось многим. И, как отметила британская газета The Financial Times, происходящее сегодня в республике сильно расстраивает Брюссель, где и так еле скрывают, что искренне желают победы оппозиции во главе с Дональдом Туском. По словам чиновников ЕС и дипломатов, анонимно поговоривших с изданием, еще один срок ПиС обернется «глубоким расколом между Варшавой и Брюсселем» и поставит под угрозу консенсус в Евросоюзе.

Пожалуй, точнее всего позицию Брюсселя изложил в колонке для EUobserver политический аналитик Михаэль Мейер-Резенде, призвавший польских консервативных избирателей не голосовать за консерваторов. Предстоящие выборы он назвал «референдумом по демократии».

Алексей Забродин