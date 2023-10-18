Республиканец Джордан проиграл новый раунд выборов спикера Палаты представителей

Глава юридического комитета Палаты представителей республиканец Джим Джордан не смог набрать необходимые 217 голосов конгрессменов во втором раунде выборов спикера палаты. Господин Джордан считается соратником экс-президента страны Дональда Трампа.

Как передает CNN, Джим Джордан набрал 199 голосов. За баллотирующегося от демократического меньшинства Хакима Джеффриса проголосовали 212 человек.

3 октября большинство в Палате представителей проголосовало за смещение с поста спикера республиканца Кевина Маккарти. Позднее он поддержал кандидатуру Джима Джордана. Первый раунд голосования по новому спикеру прошел вчера, 17 октября.

Как сообщало Politico, господина Джордана не поддерживают республиканцы-центристы из-за его стремления сконцентрироваться на внутренних проблемах США. По результатам первого раунда он набрал 200 голосов.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Отставка на зеро».

Лусине Баласян