Первый раунд избрания спикера Палаты представителей США провалился

Палата представителей Конгресса США не смогла избрать нового спикера в первом туре голосования. Глава юридического комитета Палаты представителей республиканец Джим Джордан, баллотирующийся на пост спикера, не смог набрать необходимые 217 голосов конгрессменов.

Согласно данным трансляции, Джим Джордан получил 200 голосов. При этом номинированный от демократического меньшинства палаты Хаким Джеффрис набрал 212 голосов. ТАСС пишет, что Джим Джордан получил так мало, поскольку не смог преодолеть внутрипартийный раскол, часть республиканцев решила не руководствоваться партийной дисциплиной и отдала голоса Хакиму Джеффрису.

3 октября большинство в Палате представителей проголосовало за смещение с поста спикера республиканца Кевина Маккарти. Процедуру отстранения господина Маккарти от должности инициировали правые круги Республиканской партии в Палате представителей.