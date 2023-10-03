Спикер палаты представителей США Маккарти отправлен в отставку

Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Кевин Маккарти отстранен от занимаемой должности. Соответствующее решение приняли члены палаты в ходе голосования.

По информации CNN, за отстранение Кевина Маккарти от должности проголосовали 216 членов Палаты представителей, включая шестерых его однопартийцев-республиканцев.

Инициатором процедуры отстранения господина Маккарти от занимаемой должности был его коллега по Республиканской партии, конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц. Политик был недоволен тем, что Кевин Маккарти пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна (временного прекращения работы американского правительства). Также господин Гетц заявлял, что спикер якобы заключил неформальную сделку с президентом США Джо Байденом о продолжении выделения денег на финансирование Украины (впрочем, сам Маккарти и представители Белого дома заключение подобной сделки отрицали).

Пост спикера Палаты представителей господин Маккарти занимал с начала января нынешнего года.

Ранее Палата представителей ни разу не отстраняла спикера и не проводила голосование по поводу отстранения спикера с 1910 года.

Александр Кислов