Отставка на зеро

В Республиканской партии продолжаются ожесточенные споры относительно кандидатуры нового спикера Палаты представителей. После громкой отставки Кевина Маккарти на скамейке запасных оказался и лидер республиканцев Стив Скалис, получивший поддержку большинства однопартийцев, но не набравший необходимых голосов для победы при голосовании полным составом палаты. Та же судьба может ожидать и нового кандидата — Джима Джордана, которого тоже готовы поддержать не все однопартийцы. Демократы готовы к сотрудничеству, но отдадут свои голоса за спикера-республиканца только при определенных условиях, на которые консерваторы вряд ли пойдут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в спикеры Палаты представителей Джим Джордан

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Кандидат в спикеры Палаты представителей Джим Джордан

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

За месяц до окончания действия временной резолюции по бюджету США и возможной остановки работы правительства контролируемая республиканцами Палата представителей все еще не может определиться с кандидатурой спикера. Лидер республиканцев в нижней палате Стив Скалис в ходе неудачных переговоров с однопартийцами убедился в невозможности собрать в свою поддержку 217 голосов от членов республиканской конференции и в пятницу принял непростое для себя решение выйти из гонки. «Наша конференция еще должна объединиться, но пока этого нет. Есть еще люди, у которых собственные планы»,— заявил он журналистам, анонсируя свое решение.

Республиканцы Палаты представителей в итоге за закрытыми дверьми снова проголосовали и выбрали второго по популярности кандидата — главу юридического комитета, республиканца из Огайо Джима Джордана. При голосовании неделей ранее он незначительно, всего на 14 голосов, уступил Стиву Скалису.

На последнем голосовании за господина Джордана отдали голос 124 парламентария-республиканца, таким образом, он укрепил свою поддержку всего лишь на 25 голосов. 81 законодатель поддержал другого члена Республиканской партии — Остина Скотта из Джорджии, который выдвинул свою кандидатуру в знак протеста. Он выразил несогласие с тем, что тяготеющий к крайне правым Джим Джордан станет спикером. Остин Скотт — откровенно слабый кандидат, которого до этого нельзя было назвать активным парламентарием, но и он сумел оттянуть на себя немало голосов. Правда, когда республиканцам предложили проголосовать уже непосредственно по вопросу, поддержат ли они кандидатуру господина Джордана в ходе голосования полным составом палаты, несогласие с кандидатурой крайне правого республиканца выразили чуть меньше однопартийцев, а именно 50 законодателей.

Как сообщает CNN, после того как в пятницу Джим Джордан добился выдвижения его кандидатуры, ее поддержал и бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Двумя неделями ранее он тоже стал жертвой политических игр — несколько однопартийцев отправили его в отставку на том основании, что он договорился с демократами о поддержке временной бюджетной резолюции.

Кевин Маккарти призвал консерваторов наконец одуматься и сплотиться вокруг нового кандидата.

Некоторые законодатели заявили CNN на правах анонимности, что у присутствовавших в зале сложилось ощущение, что господин Маккарти более горячо и искренне приветствовал выдвижение кандидатуры Джима Джордана, чем ранее — кандидатуры Стива Скалиса. Возможно, определенную роль сыграло то, что за Джима Джордана агитировал экс-президент Дональд Трамп.

«Эй, Джим будет нашим следующим спикером. Так что давайте все остынем, отбросим эмоции… вернемся в понедельник и займемся делами»,— процитировал слова экс-спикера один из членов Республиканской партии, поддерживающий Джима Джордана. Кевин Маккарти, по его словам, добавил, что было бы неверно в очередной раз погрязнуть во внутрипартийных распрях — страна находится в сложном положении и требует действий от Палаты представителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Однако, как отмечает Politico, кандидатура Джима Джордана, члена крайне правого кружка «Кокус свободы», не устраивает республиканцев-центристов. Кандидат открыто занимает изоляционистские позиции, требуя решать в первую очередь внутренние проблемы США. В отличие от господ Скалиса и Маккарти он, например, голосовал за исключение из бюджета Пентагона $300 млн на помощь Украине. Да и в принципе призывал к урезанию военного бюджета.

Не в восторге от кандидатуры Джима Джордана и в стане демократов. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, который совсем недавно призывал наконец «покончить с гражданской войной» среди республиканцев, не скрывал недовольства. Он заявил, что последний выбор республиканцев не является ответом на внутрипартийный кризис. «Республиканцы Палаты представителей выбрали своим кандидатом на пост спикера лидера кокуса хаоса (имеется в виду "Кокуса свободы".— “Ъ”)»,— заявил господин Джеффрис репортерам в ответ на просьбу прокомментировать итоги голосования.

Он назвал консерватора «защитником опасной дисфункции и выдающимся экстремистом». По утверждению лидера демократов, внимание Джима Джордана в свое время «было сосредоточено на распространении лжи и теорий заговора, а также на разжигании вражды среди американского народа». Он добавил, что если консерваторам не удастся выбрать спикера «из своих рядов», то «традиционные республиканцы» могли бы «порвать с экстремистами внутри республиканской конференции Палаты представителей и идти с демократами по двухпартийному пути вперед». Вероятно, он таким образом намекал, что «традиционные республиканцы» вполне могут проголосовать за самого господина Джеффриса.

Ранее демократы в Палате представителей единогласно выдвинули Хакима Джеффриса на пост спикера. Однако его избрание на этот пост еще менее вероятно, чем прохождение кандидатуры Джима Джордана. Напомним, Республиканская партия имеет в нижней палате 222 места при 208 у Демократической партии.

Демократы предлагают и другой вариант — работать в палате на двухпартийной основе. Правда, они ждут за это определенных уступок, каких — не сообщается.

Но в любом случае вероятность такой сделки низка — именно за сотрудничество с демократами и был отправлен в отставку Кевин Маккарти.

На сегодняшний день совершенно непонятно, сможет ли господин Джордан или любой другой кандидат получить необходимую поддержку от республиканцев и когда нижняя палата Конгресса сможет вернуться к работе.

Многие законодатели-республиканцы не теряют надежды, что в ближайшее время выход будет найден. Так, конгрессмен Рэнди Вебер отверг критику Республиканской партии, заявив, что «демократия — это тяжелая работа». «Это примерно то, что происходит в семье, а мы семья. Мы сохраним семью и республиканскую конференцию, мы вернем всех к согласию»,— сказал законодатель в интервью The Hill.

Однако не все его однопартийцы столь же оптимистичны. Конгрессмен Марк Алфорд, беседуя с журналистами, процитировал шутку своего коллеги: «Вы могли бы выдвинуть на пост спикера Палаты представителей Иисуса Христа, и он все равно не получил бы 217 голосов».

Екатерина Мур, Вашингтон