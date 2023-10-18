Ночью над Курской и Белгородской областями сбиты 18 украинских беспилотников

Прошедшей ночью дежурные средства ПВО над территорией Белгородской и Курской областей перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ. По предварительным данным властей, обошлось без пострадавших граждан.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что шесть БПЛА самолетного типа сбили в Белгородском районе и Яковлевском городском округе. На земле ночью разрушений не обнаружили.

По сообщению курского губернатора Романа Старовойта, над облцентром и Курским районом сбили 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. «Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино»,- отметил глава региона.

В военном ведомстве рассказали, что за ночь всего уничтожили 28 БПЛА, помимо двух регионов Черноземья их перехватывали над акваторией Черного моря.

Владимир Зоркий